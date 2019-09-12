الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية
تحرير:وكالات
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الرئيس الصيني
دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية في ما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع أمريكا.
وأضاف وانج في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله: "سيسرنا أن تستأنف كوريا الشمالية وواشنطن المحادثات نهاية هذا الشهر، كما هو مقرر"، مؤكدًا
وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية في ما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع أمريكا.
وأضاف وانج في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله: "سيسرنا أن تستأنف كوريا الشمالية وواشنطن المحادثات نهاية هذا الشهر، كما هو مقرر"، مؤكدًا أن التجربة أظهرت ضرورة مناقشة المخاوف لإحراز تقدم حقيقي.
وتابع: "إذا كان كل طرف يفرض شروطًا مسبقة فحسب، أو يضع قوائم، أو حتى يحاول استخدام الضغط الشديد لجعل الطرف الآخر يقدم تنازلات أحادية الجانب، فهذا لم ينجح في الماضي، ولن ينجح الآن أو مستقبلا".
وأشار الوزير الصيني إلى أن بيونج يانج اتخذت خلال العام الجاري سلسلة من الخطوات الإيجابية.
واستطرد: "نأمل أن يستطيع الجانب الأمريكي اتخاذ إجراءات عملية، وبذل الجهد اللازم لتعزيز الحوار".