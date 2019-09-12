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الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية في ما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع أمريكا. وأضاف وانج في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله: "سيسرنا أن تستأنف كوريا الشمالية وواشنطن المحادثات نهاية هذا الشهر، كما هو مقرر"، مؤكدًا
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دونالد ترامب

محكمة أمريكا العليا تؤيد حكما ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
أحداث 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم.. وقعت أحداث 11 سبتمبر

فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 2001: هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمى فى ولاية نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فى فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى. وفي عام 1931: الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبى عمر المختار وهو مصاب ينزف دما.
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دونالد ترامب

ترامب يطالب الصين بالتصرف بـ«إنسانية» في هونج كونج

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكين بأن تتصرف بـ"إنسانية"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج وحظر تظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة اليوم السبت في المستعمرة البريطانية السابقة. واعتبر ترامب - حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شن حملة أكثر صرامة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ ، قائلا: "إن عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض التوتر هناك".
زعيم-كوريا-الشمالية

تعديل الدستور بداية اتفاق بين أمريكا وكوريا الشمالية

أكدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البرلمان وافق على مجموعة من التغييرات في دستور البلاد لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة، وهي خطوة اختلف الخبراء في تفسيرها بشكل عام، خاصة في ظل التوتر المستمر والمتصاعد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تعيين كيم رسميًا كرئيس للدولة والقائد الأعلى للجيش في دستور جديد أصدر خلال شهر يوليو الماضي، وهو التغيير الذي قال محللون إنه ربما كان يهدف إلى الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
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الصين تضع شرطا لاستئناف محادثات التجارة مع أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تبحثان عقد الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج في تصريح صحفي، إن "بلاده تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية"، متابعا: "أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات"، وفقا لـ"سبوتنيك".
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
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