الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الرئيس الصيني

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن بلاده ترحب بالإشارات الإيجابية التي أبدتها كوريا الشمالية في ما يتعلق باستئناف المحادثات النووية مع أمريكا. وأضاف وانج في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله: "سيسرنا أن تستأنف كوريا الشمالية وواشنطن المحادثات نهاية هذا الشهر، كما هو مقرر"، مؤكدًا