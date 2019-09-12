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اعتني بشعرك خلال التقلبات الجوية.. الخل حل سحري

بسب تساقط الشعر الناتج عن التقلبات القوية، فإن زيت جوز الهند يؤدي إلى منع تساقط الشعر، كما يساعد في استعادة رونقه وتقوية جذوره، لأن تدليك فروة الرأس به يزيد من تدفق الدم
تحرير:فيروز ياسر ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
العناية بالشعر في تقلب الفصول
العناية بالشعر في تقلب الفصول
بعد فصل الصيف الطويل الحار، تصل الرياح الموسمية التي تجعلك تشعرين بالحياة، وتخفف من الطقس الحار، وخلال هذا التغير الموسمي والتقلبات الجوية يحتاج جسمك إلى مزيد من العناية، وربما تهتمين جيدا ببشرتك وجسمك، ولكن يحتاج شعرك إلى عناية خاصة خلال التقلبات الجوية. التقلبات القوية تسبب تلف في الشعر، ففي بعض الأوقات تزيد الرطوبة ويبدأ القشر الظهور في الشعر، كما قد تواجهين تساقطا نتيجة ضعف الشعر، ولهذا يحتاج إلى عناية كبيرة، وفي تلك الحالة من المهم اتباع النصائح التي تحافظ لك على شعرك من المشكلات التي قد تواجهينها وذلك حسبما ذكر موقع PharmEasy.
الحفاظ على شعرك جافا واحدة من النصائح التي قد تفيدك في العناية بالشعر هي الحفاظ على فروة رأسك جافة خلال التقلبات القوية وتغير الفصول، وفي حالة ظهور بعض الرياح الرملية فمن المهم غسل الشعر جيدا والتخلص من تلك الرمال لتجنب تلف الشعر وتساقطه.  تعرفي على7 فوائد مذهلة لزيت جوز الهند وضع زيت جوز الهند بسب
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جفاف البشرة

كيف تقشرين بشرتك بالطرق الصحيحة حسب نوعها؟

مع التقدم في العمر، يتباطأ معدل دوران الخلايا وتجددها، ويمكن للجلد الميت أن يبقى لفترات طويلة، مما يجعل البشرة غير جذابة، وولهذا فإن التقشير مهم في تلك المرحلة، حيث يمكنه أن ينعش بشرتك، ويخفي اللون الباهت كما يعيد إلى بشرتك الإشراق. إذا كنت مستعدة لإطلاق الوهج الداخلي ليظهر على بشرتك، فإليك كل ما تحتاجين إلى معرفته حول التقشير للحصول على بشرة خالية من العيوب بعد إهمالك لها لفترة طويلة من الوقت، مما زاد الأمر سوءا ولكت لا تقلقين، وذلك حسبما ذكر موقع The Trend Spotter.
وصفات-طبيعية-لبشرة صافية (1)

فكري مرتين قبل وضع هذه الأشياء على بشرتك

نصائح الأمهات من أجل عناية بناتهن بالبشرة متوارثة، فكل أم تعطي وصفاتها التي استخدمتها من قبل بالجدة، وبالرغم أن الكثير منها ينفع لكن بعض الوصفات لا تناسب جميع أنواع البشرة. وبالرغم من أن كل فتاة تحب استخدام المنتجات الطبيعية بدلا من الكميائية الموجودة في المنتجات المختلفة، فإن بعضها قد يؤذي البشرة ويسبب لها التهابات وتفاقم الحبوب بمختلف أنواعها. إذا كنت تستخدمين عصير الليمون أو معجون الأسنان من أجل التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب، فعليك معرفة الأشياء التي يجب التفكير مرتين قبل وضعها على بشرتك، وذلك حسبما ذكر موقع HuffPost.
علاج-تشابك-الشعر

ما أسباب تشابك الشعر؟.. الأطراف الجافة

بينما توجد العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالبشرة، توجد أيضًا بعض المشكلات المتعلقة بالشعر، ويجب الالتفات لها وعلاجها بطرق فعال، مع استخدام منتجات صحية خالية من المواد الكيميائية، ومن أكثر المشكلات التي تواجهك "تشابك الشعر"، لا تقلق حيال ذلك، فالزيوت الحيوية تعد من الأساليب الفعالة للمساعدة في جعله انسيابيا، كما يجب الابتعاد تمامًا عن استهلاك الأدوات التي تزيد من درجة حرارة الشعر، وحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الأماكن المحملة بالبخار، وذلك نقلا عن "stylecraze".
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مكياج-مضاد-للمياه

مكياج خريف 2019.. اختاري الوردي والبنفسجي

وضع المكياج في الصيف أمر صعب بالنسبة للكثير من الفتيات، فالرطوبة والطقس الحار قادران على جعل مظهرك سيئا للغاية، خاصة خلال النهار، ولهذا فمن الأفضل وضعه ليلا واستبدال المكياج الصناعي بالطبيعي الأفضل لبشرتك. ولأن الصيف على وشك الانتهاء وحان وقت الخريف، إذن ستقولين قريبا وداعا للشمس والحرارة المرتفعة للترحيب بالموسم الجديد الذي تستطيعين خلاله وضع المكياج الذي يناسبك، ولكي تظهرى رائعة خلال الموسم الجديد، عليك معرفة الاتجاهات خلال موسم الخريف وفقا لما ذكره موقع Good Housekeeping.
لا تطلب مئة صديق.. صديق برج العذراء يكفي!

«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
حفظ-الهاتف

«الحمام وجيب البنطلون».. لا تترك هاتفك بهذه الأماكن

أصبح هاتفك جزءا من حياتك، فلا تستطيع الاستغناء عنه للحظة واحدة، تمسكه لإجراء المكالمات أو للتصفح عبر الإنترنت، سواء من أجل الترفيه أو العمل. في زحمة الحياة ووسط الضغوطات من حولك، قد تترك هاتفك في أماكن معينة ظنا منك أنه لا يتأثر، فتكون لديك عادات خاطئة تفعلها تؤثر فيه عند الاستمرار فيها، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة الأخطاء التي تقوم بها من أجل هاتفك، والأماكن السيئة التي تضعه فيها حتى وإن كنت على عجلة من أمرك؛ لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Reader's Digest.
الشعر-الاحمر

لو بتحبي الشعر الأحمر.. أفكار تساعدك في الصبغة

الأحمر هو لون الحب والخطر، وعندما تحبين هذا اللون ففي الغالب ما تعتقدين أن له درجة واحدة وهي الأحمر الناري، ولكن هذه الصبغة مثلها مثل الصبغات الأخرى، لها درجات مختلفة، وكل واحدة منها تناسب الشخصيات المختلفة للنساء. الصبغة الحمراء موضة لا تنتهي، بل تظهر لها درجات جديدة، وكل واحدة تليق بصاحبات البشرة البيضاء والسمراء والبرونزية، وما تتفق عليه النساء أن هذا اللون يعكس التمرد الموجود داخلهن، وإذا كنتِ في حاجة إلى تجربة هذا اللون لكن لا تعرفين الدرجات المناسبة، إذن يمكن مساعدتك وفقا لما ذكره موقع Stylecraze.
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