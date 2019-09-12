اعتني بشعرك خلال التقلبات الجوية.. الخل حل سحري

بسب تساقط الشعر الناتج عن التقلبات القوية، فإن زيت جوز الهند يؤدي إلى منع تساقط الشعر، كما يساعد في استعادة رونقه وتقوية جذوره، لأن تدليك فروة الرأس به يزيد من تدفق الدم
بعد فصل الصيف الطويل الحار، تصل الرياح الموسمية التي تجعلك تشعرين بالحياة، وتخفف من الطقس الحار، وخلال هذا التغير الموسمي والتقلبات الجوية يحتاج جسمك إلى مزيد من العناية، وربما تهتمين جيدا ببشرتك وجسمك، ولكن يحتاج شعرك إلى عناية خاصة خلال التقلبات الجوية.
التقلبات القوية تسبب تلف في الشعر، ففي بعض الأوقات تزيد الرطوبة ويبدأ القشر الظهور في الشعر، كما قد تواجهين تساقطا نتيجة ضعف الشعر، ولهذا يحتاج إلى عناية كبيرة، وفي تلك الحالة من المهم اتباع النصائح التي تحافظ لك على شعرك من المشكلات التي قد تواجهينها وذلك حسبما ذكر موقع PharmEasy.
الحفاظ على شعرك جافا
واحدة من النصائح التي قد تفيدك في العناية بالشعر هي الحفاظ على فروة رأسك جافة خلال التقلبات القوية وتغير الفصول، وفي حالة ظهور بعض الرياح الرملية فمن المهم غسل الشعر جيدا والتخلص من تلك الرمال لتجنب تلف الشعر وتساقطه.
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وضع زيت جوز الهند
بسب
الحفاظ على شعرك جافا
واحدة من النصائح التي قد تفيدك في العناية بالشعر هي الحفاظ على فروة رأسك جافة خلال التقلبات القوية وتغير الفصول، وفي حالة ظهور بعض الرياح الرملية فمن المهم غسل الشعر جيدا والتخلص من تلك الرمال لتجنب تلف الشعر وتساقطه.
تعرفي على7 فوائد مذهلة لزيت جوز الهند
وضع زيت جوز الهند
بسب تساقط الشعر الناتج عن التقلبات القوية، فإن زيت جوز الهند يؤدي إلى منع تساقط الشعر، كما يساعد في استعادة رونقه وتقوية جذوره، لأن تدليك فروة الرأس به يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر.
كما يساعد وضع زيت جوز الهند قبل 15 دقيقة من استخدام الشامبو على وضع شعرك بشكل مسبق، في تقليل الدهون الموجودة في الشعر الدهني ويقلل من امتصاص شعرك للماء أثناء الاستحمام.
ولأن قشرة الرأس تهاجمك خلال التقلبات القوية، فإن الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في زيت جوز الهند تساهم في علاج قشرة الرأس، وترطيب فروة الرأس الجافة، وإيقاف الحكة.
الحفاظ على نظام غذائي صحي
النظام الغذائي يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة شعرك، فما تأكليه يقرر نوعية شعرك، لذا أضيفي طعامًا غنيًا بالبروتين مثل البيض وعين الجمل ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة جنبًا إلى جنب مع الخضروات الورقية إلى نظامك الغذائي المعتاد لأنها توفر لمعانًا لشعرك.
اختيار المشط الصحيح
لا تمشطي شعرك المبلل فورًا لأنه الأضعف، كما عليك اختيار مشط مناسب وفي الغالب ما يكون واسع الأسنان، بحيث يمكنه فك التشابك بكل سهولة، كما عليك التأكد من المساحات الواسعة في المشط لكي لا ينكسر شعرك أثناء التمشيط، ومن المهم تجنب مشاركة المشط مع غيرك حتى لا تتعرضين للالتهابات الفطرية.
الكركم ونبات النيم
للتخلص من قشرة الرأس خلال تغير الفصول، يمكنك صنع عجينة مكونة من الكركم ونبات النيم الهندي فكلاهما لديهما خصائص مضادة للميكروبات والفطريات والفيروسات والالتهابات، مما يجعل هذا المزيج خيارًا مثاليًا لعلاج قشرة الرأس، بالإضافة إلى أن كلاهما غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تجعل شعرك وفروة رأسك صحية.
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يمكنك قص شعرك
واحدة من النصائح البسيطة لوقف تساقط الشعر خلال هذا الموسم هي الحفاظ على شعرك قصيرا، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل مشاكل تساقط شعرك كثيرًا نظرًا لأنك لن تضغطين على الجذور كما يحدث في الشعر الطويل، كما أن الشعر القصير يقلل من متاعب الحفاظ عليه.
التدليك بالزيت الساخن
قبل وضع أي زيت على شعرك، قومي بتسخينه قليلا حتى يدخل الزيت في الجذور، ولكن من الأفضل القيام بهذه العملية قبل النوم مباشرة من اجل ترطيب الشعر.
الخل حل سحري
يمكنك خلط ملعقتين من الخل في كوب من الماء الساخن، ووضع القليل من الخل على فروة الرأس سواء باستخدام قطعة قطن أو بيديك، حيث إن الخل مزيل جيد لقشرة الرأس.
جل الصبار يقضي على القشرة
الجل السميك المستخرج من أوراق الصبار علاج مفترض لمعالجة المشكلات المرتبطة بالقشرة. ببساطة، قومي بتوزيع الجل على شعرك واتركيه طوال الليل، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو في اليوم التالي.