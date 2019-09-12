اعتني بشعرك خلال التقلبات الجوية.. الخل حل سحري

بسب تساقط الشعر الناتج عن التقلبات القوية، فإن زيت جوز الهند يؤدي إلى منع تساقط الشعر، كما يساعد في استعادة رونقه وتقوية جذوره، لأن تدليك فروة الرأس به يزيد من تدفق الدم

تحرير:فيروز ياسر ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

العناية بالشعر في تقلب الفصول

بعد فصل الصيف الطويل الحار، تصل الرياح الموسمية التي تجعلك تشعرين بالحياة، وتخفف من الطقس الحار، وخلال هذا التغير الموسمي والتقلبات الجوية يحتاج جسمك إلى مزيد من العناية، وربما تهتمين جيدا ببشرتك وجسمك، ولكن يحتاج شعرك إلى عناية خاصة خلال التقلبات الجوية. التقلبات القوية تسبب تلف في الشعر، ففي بعض الأوقات تزيد الرطوبة ويبدأ القشر الظهور في الشعر، كما قد تواجهين تساقطا نتيجة ضعف الشعر، ولهذا يحتاج إلى عناية كبيرة، وفي تلك الحالة من المهم اتباع النصائح التي تحافظ لك على شعرك من المشكلات التي قد تواجهينها وذلك حسبما ذكر موقع PharmEasy.

الحفاظ على شعرك جافا واحدة من النصائح التي قد تفيدك في العناية بالشعر هي الحفاظ على فروة رأسك جافة خلال التقلبات القوية وتغير الفصول، وفي حالة ظهور بعض الرياح الرملية فمن المهم غسل الشعر جيدا والتخلص من تلك الرمال لتجنب تلف الشعر وتساقطه. تعرفي على7 فوائد مذهلة لزيت جوز الهند وضع زيت جوز الهند بسب