حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

حبس - صورة أرشيفية

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.

عقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة الواقعة، تشكل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول المنصورة، وضبطت الزوجة وتدعى "إسراء س"، وبمواجهتها بمحتوى كاميرات المراقبة وتسجيلات صوتية لها، اعترفت بما نسب إليها من اتهامات للانتقام من زوجها وابتزازه في مبالغ مالية كبيرة وتطليقها.تحرر