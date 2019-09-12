جريمة

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
عقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة الواقعة، تشكل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم حمدي الطنبولي رئيس مباحث قسم أول المنصورة، وضبطت الزوجة وتدعى "إسراء س"، وبمواجهتها بمحتوى كاميرات المراقبة وتسجيلات صوتية لها، اعترفت بما نسب إليها من اتهامات للانتقام من زوجها وابتزازه في مبالغ مالية كبيرة وتطليقها.تحرر
اقرأ المزيد
جثة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
حملة-أمنية-في-العبور (4)

من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).
حبس-كلابشات

آباء آخر زمن.. أزهري يزوج طفلته وتنجب ابنين

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس مدرس أزهري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إتمام خطوبة طفلتيه إلى اثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فضلا عن سابق قيامه بتزويج ابنته (شقيقة الطفلتين الكبرى)، دون اتمامها 15 عاما، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بورود شكوى من مجلس الأمومة والطفولة.
اغتصاب (5)

الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
اقرأ المزيد من الأخبار
رشوة

«هنشتغل في تجارة الأعشاب».. ضبط عصابة نصب عائلية

استغل طبيب شهرته بين أهالى محافظة الدقهلية، ولم يكن من الصعب عليه زعم العلم والقدرة على الكسب منه فى مجال عمله، إذ أكد للكثيرين من المحيطين به قدرته على توظيف الأموال فى مجال الأدوية وتجارة الأعشاب والوصفات الطبية، مؤكدًا المكسب المضمون لتلك التجارة الرابحة بما يمكن أن يضاعف رأس المال الذي يتم ضخه فيها، وهو ما أكسب الطبيب ثقة الكثيرين، الذين قصدوه ومنحوه أموالهم بقصد تشغيلها ومنحهم أرباحا، لكن الطبيب توفى فاستمروا على أملهم مع زوجته ونجله، حتى أبلغوا الشرطة أخيرًا باستيلاء أسرة الطبيب على أموالهم.
سجن (2)

حبس عصابة سرقة السيارات وتقطيعها بالخانكة

قررت نيابة الخانكة حبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار. وكانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية، قد أكدت قيام مالك ورشة -مقيم بجسر السويس بالقاهرة- بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسيه والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذا من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاشتراك وآخرين.
حبس-كلابشات

السجن المشدد 5 سنوات لمدير التنظيم بحي السلام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها فى قضية اتهام مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة بطلب رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق؛ إذ قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بعدما أكدت التحقيقات إعلان المتهم لما يشبه "التسعيرة" بالحصول على مبالغ محددة لنفسه نظير كل توقيع مطلوب منه على عمل لا يتم إنجازه إلا بموافقته، وكان آخر تلك الأعمال طلبات تقدمت بها محامية طلب منها الرشوة وأخبرها بقيمة كل طلب فأبلغت عنه.
اغتصاب (1)

حبس عامل تعدى جنسيًا على طفلته في الشرقية

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وقيامه بالتعدي جنسيًا على ابنته الطفلة ذات الخمسة عشر ربيعًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا، وذلك دون أدنى مراعاة لحداثة سنها أو صلة الدم التي تربطهما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org