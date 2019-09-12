الآثار: خط أتوبيس نهري لنقل زائري قصر محمد علي بشبرا

تحرير:هيثم بطاح ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٨ ص

وزير الآثار خالد العناني في قصر محمد علي

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الموقع المتميز لقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة على النيل، دفع الجهات المعنية إلى عمل دراسة لإنشاء مرسى نهري يخدم القصر بعد تطويره، إذ تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى القصر لتحقيق راحتهم والبعد عن الزحام والقيام برحلة ترفيهية، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال ترميم القصر، اليوم الخميس، تمهيدا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد، ورافقه في الجولة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتفقد العناني، أعمال ترميم القصر للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، كما تفقد أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد أحد أهم المناطق الأثرية بالمحافظة. وتابع