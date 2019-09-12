الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

هتك عرض - صورة تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية ثان أن وراء ارتكاب الواقعة "ع. أ"، 30 سنة، عامل، خطف المجني عليها بالتحايل كذابا عليها بشراء حلوة لها واستدرجها إلى مكان مهجور بقرية البنجر دائرة القسم، وعند وصوله لمحل الواقعة حسر عنها ملابسها ولامسها بأماكن العفة من جسدها وهتك عرضها.وأضافت التحريات، بسماع شهود الواقعة،