«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

تحرير:أحمد جاد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

الإنترنت - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.

جاء ذلك، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الخميس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تردي مستوى خدمة الإنترنت.وأضاف فؤاد أن التقرير أوضح ضعف خدمة الموبايل إنترنت المقدمة من جميع شركات الإتصالات العامة في مصر، إذ يتم إجراء اختبارات لجودة الخدمة خلال، شهر يوليو