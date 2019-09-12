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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

تحرير:أحمد جاد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
الإنترنت - صورة أرشيفية
الإنترنت - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
جاء ذلك، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الخميس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن تردي مستوى خدمة الإنترنت.وأضاف فؤاد أن التقرير أوضح ضعف خدمة الموبايل إنترنت المقدمة من جميع شركات الإتصالات العامة في مصر، إذ يتم إجراء اختبارات لجودة الخدمة خلال، شهر يوليو
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«أمن البحر الأحمر».. السيسي يتلقي وزير خارجية جيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والإفريقية والدولية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
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غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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مجلس-النواب

نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
مجلس-النواب

حماية الحكومة للصناعات المحلية في طلب إحاطة

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية، قائلا إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسؤولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلي.
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
توك-توك

نائب يطالب بخطة زمنية لاستبدال «التوكتوك» بسيارة فان

قال فايز بركات نائب أشمون، إن اتجاه الحكومة إلى تحويل التكاتك إلى سيارات فان، ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة في ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، إذ كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب في المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكي، وتعمل كـ«أجرة»، وآن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب، مشيدا بالتوجه الجديد الذي أقره الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوكتوك، وتحويله إلى سيارات فان تعمل بالغاز الطبيعي.
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