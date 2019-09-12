«تكلف 194 مليون جنيه».. افتتاح قصر محمد علي 2020

تحرير:علاء النجار ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

وزير الآثار ومحافظ القليوبية في قصر محمد علي

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، وذلك بتكلفة 194 مليون جنيه, كما تفقدا أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة، يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، إذ يعد القصر واحد من أحد أهم المناطق الأثرية في محافظة القليوبية.

وأعلن العناني أن تكلفة ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد على بشبرا تبلغ 194 مليون جنيه، وتنقسم إلى كشك الفسقية 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إعادة ترميم كشك الجبلاية 39 مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاح القصر، في 30 يونيو 2020، موجها الشكر لمحافظ القليوبية على الجهد الذي تبذله المحافظة في عمليات تمهيد الطرق