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«تكلف 194 مليون جنيه».. افتتاح قصر محمد علي 2020

تحرير:علاء النجار ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
وزير الآثار ومحافظ القليوبية في قصر محمد علي
وزير الآثار ومحافظ القليوبية في قصر محمد علي
تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، للوقوف على آخر التطورات ونسب تنفيذ الأعمال، والمسند تطويره للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية، وذلك بتكلفة 194 مليون جنيه, كما تفقدا أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة، يجب استغلالها سياحيا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، إذ يعد القصر واحد من أحد أهم المناطق الأثرية في محافظة القليوبية.
وأعلن العناني أن تكلفة ترميم وإعادة تأهيل قصر محمد على بشبرا تبلغ 194 مليون جنيه، وتنقسم إلى كشك الفسقية 155 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة إعادة ترميم كشك الجبلاية 39 مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاح القصر، في 30 يونيو 2020، موجها الشكر لمحافظ القليوبية على الجهد الذي تبذله المحافظة في عمليات تمهيد الطرق
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«أمن البحر الأحمر».. السيسي يتلقي وزير خارجية جيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والإفريقية والدولية.
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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
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غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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الآثار: خط أتوبيس نهري لنقل زائري قصر محمد علي بشبرا

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الموقع المتميز لقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة على النيل، دفع الجهات المعنية إلى عمل دراسة لإنشاء مرسى نهري يخدم القصر بعد تطويره، إذ تم التنسيق لإنشاء خط أتوبيس نهري لنقل السياح والزائرين من القاهرة إلى القصر لتحقيق راحتهم والبعد عن الزحام والقيام برحلة ترفيهية، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال ترميم القصر، اليوم الخميس، تمهيدا لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمام السياح من جديد، ورافقه في الجولة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

انتهاء من 70% من مشروع ترميم مدينة شالي بواحة سيوة

أعلنت وزارة الآثار الانتهاء من ترميم أكثر من 70% من مباني مدينة شالي الأثرية بواحة سيوة وشوارعها القديمة، وذلك استكمالا لخطة الوزارة لإحياء تلك المدينة. وأشار محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ومطروح، في تصريح له، اليوم الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من إزالة كتل "الكرشيف" المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل غير المثبتة جيدا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة وجاري الآن ترميم السور القديم و باقي البيوت الكاملة المعالم.
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حقيقة تشوه معالم شارع المعز وألوان قصر البارون

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وتواصل المركز مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مشددة على أن شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار يستعرض مسار نقل المومياوات لمتحف الحضارة

استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التصور الخاص بمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به. وقال الوزير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعد من الوزراء اليوم: إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلاً عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به.
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