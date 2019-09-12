آباء آخر زمن.. أزهري يزوج طفلته وتنجب ابنين

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

حبس - صورة أرشيفية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس مدرس أزهري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إتمام خطوبة طفلتيه إلى اثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فضلا عن سابق قيامه بتزويج ابنته (شقيقة الطفلتين الكبرى)، دون اتمامها 15 عاما، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بورود شكوى من مجلس الأمومة والطفولة.

وحملت الشكوى رقم 761 لسنة 2019، بشأن قيام «علاء ج»، 37 عاما، مدرس بقطاع الأزهر، بالموافقة على خطوبة نجلتيه، طفلتين لم تتم أي منهن 15 عاما بعد، وتحديد ميعاد لذلك.اقرأ أيضا| الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلةوتوصلت تحريات رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، إلى أن الواقعة