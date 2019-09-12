جريمة

آباء آخر زمن.. أزهري يزوج طفلته وتنجب ابنين

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس مدرس أزهري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إتمام خطوبة طفلتيه إلى اثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فضلا عن سابق قيامه بتزويج ابنته (شقيقة الطفلتين الكبرى)، دون اتمامها 15 عاما، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بورود شكوى من مجلس الأمومة والطفولة.
وحملت الشكوى رقم 761 لسنة 2019، بشأن قيام «علاء ج»، 37 عاما، مدرس بقطاع الأزهر، بالموافقة على خطوبة نجلتيه، طفلتين لم تتم أي منهن 15 عاما بعد، وتحديد ميعاد لذلك.اقرأ أيضا| الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلةوتوصلت تحريات رجال مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، برئاسة الرائد أحمد غالب، إلى أن الواقعة
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جثة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
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من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).
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الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
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حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
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اغتصاب (1)

ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلته في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة ههيا التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة الرائد أحمد شاهين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على عامل، بمنتصف العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية في آنٍ واحد، وتعديه جنسيا على نجلته الطفلة ذات الـ15 عاما، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار مصطفى إسماعيل، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس 7 أشخاص، بينهم 5 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير مصري سابق لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة المركز، إذ تم ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، والتي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وأسطوانة بوتاجاز.
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إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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