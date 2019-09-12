«كاف» يحقق في تحويل 380 ألف دولار لحسابات مجهولة

تحرير:أحمد بركات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

أحمد أحمد رئيس كاف

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقا في إهدار مبلغ 380 ألف دولار، تم تحويله لحسابات مجهولة في بنوك أوروبية، وجرت العادة أن يدعم "كاف" كل اتحاد قاري تابع له بمبلغ 100 ألف دولار سنويا، قبل أن يفاجأ بخطاب من الاتحاد الليبيري بعدم ورود الدعم الخاص به لعامي 2017 و2018، وعندما راجع مسؤولو "كاف" الأوراق، فوجئوا بتحويل المبلغ لصالح بنك في بولندا، ليبدؤوا في مخاطبة بولندا والبنك الذي تم تحويل المبلغ لصالحه من أجل معرفة صاحب الحساب الذي وجدوه مغلقا.

كما تكرر نفس الأمر مع شركة تاكستيل للأدوات الرياضية، والتي تعاقد معها كاف، وتم توريد مبلغ 180 ألف دولار لصالح الشركة في فرنسا، إلا أن مسؤولي كاف فوجئوا بتحويل المبلغ لحساب بنك في تركيا لصالح حساب مجهول أيضًا، وفتح "كاف" تحقيقا في الأمرين لكنه لم ينجح حتى الآن في التوصل لصاحب هذه الحسابات الغامضة. وقررت

كما تكرر نفس الأمر مع شركة تاكستيل للأدوات الرياضية، والتي تعاقد معها كاف، وتم توريد مبلغ 180 ألف دولار لصالح الشركة في فرنسا، إلا أن مسؤولي كاف فوجئوا بتحويل المبلغ لحساب بنك في تركيا لصالح حساب مجهول أيضًا، وفتح "كاف" تحقيقا في الأمرين لكنه لم ينجح حتى الآن في التوصل لصاحب هذه الحسابات الغامضة.



وقررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وذلك بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الإفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينها وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.