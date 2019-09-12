رياضة

«كاف» يحقق في تحويل 380 ألف دولار لحسابات مجهولة

تحرير:أحمد بركات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
أحمد أحمد رئيس كاف
أحمد أحمد رئيس كاف
فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تحقيقا في إهدار مبلغ 380 ألف دولار، تم تحويله لحسابات مجهولة في بنوك أوروبية، وجرت العادة أن يدعم "كاف" كل اتحاد قاري تابع له بمبلغ 100 ألف دولار سنويا، قبل أن يفاجأ بخطاب من الاتحاد الليبيري بعدم ورود الدعم الخاص به لعامي 2017 و2018، وعندما راجع مسؤولو "كاف" الأوراق، فوجئوا بتحويل المبلغ لصالح بنك في بولندا، ليبدؤوا في مخاطبة بولندا والبنك الذي تم تحويل المبلغ لصالحه من أجل معرفة صاحب الحساب الذي وجدوه مغلقا.
كما تكرر نفس الأمر مع شركة تاكستيل للأدوات الرياضية، والتي تعاقد معها كاف، وتم توريد مبلغ 180 ألف دولار لصالح الشركة في فرنسا، إلا أن مسؤولي كاف فوجئوا بتحويل المبلغ لحساب بنك في تركيا لصالح حساب مجهول أيضًا، وفتح "كاف" تحقيقا في الأمرين لكنه لم ينجح حتى الآن في التوصل لصاحب هذه الحسابات الغامضة. وقررت
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قرعة الدوري.. تعرف على جولتي مواجهة الأهلي والزمالك

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020) والتي تم فيها منح كل فريق رقمًا ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول، وحصل النادي الأهلي على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، وكانت القرعة خلال المواسم القليلة الماضية موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك، وبالتالي يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.
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فتحي مبروك يتساءل عن سر غياب اسمه عن تدريب المنتخب

أبدى فتحي مبروك، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تعجبه من عدم ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، أو الاستمرار مدربا للأحمر لمدة موسم كامل، وقال فتحي مبروك، في تصريحات تليفزيونية: «كنت أسأل نفسي دائمًا، لماذا لا أستمر لمدة موسم كامل في تدريب الأهلي؟ ولكن في النهاية أحترم اتفاقي المسبق مع إدارة النادي بالوجود لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي»، كما أنه يتساءل دائمًا عن سر عدم ترشحه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الأول.
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مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
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البدء في تطبيق الـVAR.. قرارات جديدة لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، 13 قرارًا في اجتماعه الممتد حتى منتصف ليل الأربعاء، جاءت على النحو التالي: 1- تكليف الكابتن محمد فضل، والدكتور أحمد عبد الله، عضوا المجلس، بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح للجنة المنظمة. 2- تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.
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رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
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اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
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4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
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