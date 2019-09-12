من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

حملة أمنية

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).

بدائرة قسم شرطة إمبابة تم ضبط 3 من العناصر الإجرامية، سبق اتهام اثنين منهم في 20 قضية متنوعة، وبحوزتهم (فردي خرطوش – 14 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام - مبالغ مالى – 3 هواتف محمول).واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالى من حصيلة



بدائرة قسم شرطة إمبابة تم ضبط 3 من العناصر الإجرامية، سبق اتهام اثنين منهم في 20 قضية متنوعة، وبحوزتهم (فردي خرطوش – 14 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام - مبالغ مالى – 3 هواتف محمول).



واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع.



بالانتقال إلى جنوب المحافظة وتحديدا مركز أطفيح، تم ضبط صيدلي لاتجاره فى العقاقير المخدرة المدرجة بجداول المخدرات، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه بالتنسيق الجهات المعنية وعُثر بمسكنه على (790 علبة دواء مخدرة تحوى 3000 كبسولة - 6220 قرص- 692 أمبول - 20 زجاجة نقط – هاتف محمول – مبلغ مالى).







