سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استبعاد مديرة مدرسة تلقت تبرعات من رجل أعمال بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قررت سلمى الشاعر مدير تعليم السويس، استبعاد مديرة مدرسة الملك فيصل الابتدائية، وإحالتها للتحقيق لمخالفتها التعليمات الخاصة بتلقي التبرعات. وقال مصدر بتعليم السويس، إن مديرة المدرسة خالفت التعليمات فقررت "الشاعر" تكليف وكيلة المدرسة القيام بإدارة المدرسة لحين انتهاء التحقيق. وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس التقى، الإثنين الماضي، بمديري المدارس لبحث استعدادات العام الدراسي، وأصدر تعليمات بمنع تلقي أية تبرعات مادية من رجال الأعمال أو أي جهة أو جمعية إلا بالطرق القانونية، وعدم تسلم إدارة أية مدرسة تبرع مادي بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات
اقرأ المزيد
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ووزير-خارجية-جيبوتي (1)

«أمن البحر الأحمر».. السيسي يتلقي وزير خارجية جيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والإفريقية والدولية.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الحدود-المصرية-الليبية-صحراء-السلوم

تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
طلاب -الثانوية(1)

إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من مصروفات الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب، كما يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: غدا تبدأ

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتس اب"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة، وأنها سوف تبدأ في موعدها، غدا الأربعاء، لصفوف رياض الأطفال، والأول والثاني الابتدائي، وعن أسباب تأخر دخول عدة صفوف في بعض المدارس، قال وزير التعليم: "هذه مشكلة جاهزية المدرسة أو قرار محلي، وليست لها علاقة بموعد بدء الدراسة حول الجمهورية".
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

قرار من التعليم بشأن قبول الأطفال بالمدارس التجريبية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الـ5 سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصا من الوزارة التربية، على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة للأطفال. ووجه قطاع التعليم العام خطابا إلى مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين.
صناعة الذهب

راتب شهري للطلاب.. شروط التقديم بمدرسة المجوهرات

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤن التعليم الفنى، أن الوزارة ستبدأ مباشرة فى وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات، موضحا أن هذه النوعية من المدارس التي بدأت الوزارة في تعميمها وهى التكنولوجيا التطبيقية، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية، خلال مؤتمر توقيع برتوكول إنشاء مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org