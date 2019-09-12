استبعاد مديرة مدرسة تلقت تبرعات من رجل أعمال بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قررت سلمى الشاعر مدير تعليم السويس، استبعاد مديرة مدرسة الملك فيصل الابتدائية، وإحالتها للتحقيق لمخالفتها التعليمات الخاصة بتلقي التبرعات. وقال مصدر بتعليم السويس، إن مديرة المدرسة خالفت التعليمات فقررت "الشاعر" تكليف وكيلة المدرسة القيام بإدارة المدرسة لحين انتهاء التحقيق. وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس التقى، الإثنين الماضي، بمديري المدارس لبحث استعدادات العام الدراسي، وأصدر تعليمات بمنع تلقي أية تبرعات مادية من رجال الأعمال أو أي جهة أو جمعية إلا بالطرق القانونية، وعدم تسلم إدارة أية مدرسة تبرع مادي بشكل مباشر.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات