إقالة 3 رؤساء وحدات محلية بالقليوبية خلال 24 ساعة

تحرير:هيثم بطاح ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم - صورة أرشيفية

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور عدة قرارات من محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، آخرها، اليوم الخميس، بإقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب الإهمال فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء لمنازل عشوائية وتعلية أدوار بدون ترخيص، وأقال المحافظ، أمس الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف، خاصة على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم.

وأكد عبد الحليم أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمباني والأراضي الزراعية، وأن الحكومة لا تدخر جهدا في مد يد العون والمساعدة لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، منعا لإهدار حقوق الدولة، وحفاظا على الأراضي الزراعية، وتفعيلا للقرارات الصادرة من رئاسة