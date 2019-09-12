صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

جثة - صورة أرشيفية

قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة "ع. م"، طالب، وبها طعنة قاتلة في القلب، وكشفت تحريات القسم بأن المجني عليه انتظر المتهم صاحب محل موبايلات في الشارع، وتشاجر معه وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين كبير الحجم"، لرفضه إعطائه رقم هاتف أخت خطيبته بعد علمه بخطبتها من آخر.وتوصلت