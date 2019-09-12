جريمة

صاحب محل يقتل طالب بمقص بسبب رقم تليفون

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
قرر المستشار أحمد غيث رئيس نيابة الرمل أول، اليوم الخميس، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنا بـ"مقص" في الصدر إثر نشوب مشاجرة بينهما، لرفض المتهم إعطاء المجني عليه رقم هاتف شقيقه خطيبته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود الواقعة. والبداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.
وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة "ع. م"، طالب، وبها طعنة قاتلة في القلب، وكشفت تحريات القسم بأن المجني عليه انتظر المتهم صاحب محل موبايلات في الشارع، وتشاجر معه وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين كبير الحجم"، لرفضه إعطائه رقم هاتف أخت خطيبته بعد علمه بخطبتها من آخر.وتوصلت
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حملة-أمنية-في-العبور (4)

من إمبابة لأطفيح.. الشرطة تطارد تجار الكيف في الجيزة

حملات مستمرة على مدار الساعة شنتها أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لضبط قضايا حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، البادية من أوسيم إذ أمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (فردي خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- 5 طربة لمخدر الحشيش- 10 قطع حشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- 114 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 114 جراما - 50 جرام لمخدر البانجو- 28 قرصا مخدرا - مبلغ مالى- سلاح أبيض "خنجر" – 4 هواتف محمول).
حبس-كلابشات

آباء آخر زمن.. أزهري يزوج طفلته وتنجب ابنين

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس مدرس أزهري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إتمام خطوبة طفلتيه إلى اثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فضلا عن سابق قيامه بتزويج ابنته (شقيقة الطفلتين الكبرى)، دون اتمامها 15 عاما، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بورود شكوى من مجلس الأمومة والطفولة.
اغتصاب (5)

الحكم على عامل بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن 3 سنوات على "ع. أ"، عامل، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها "م. ر"، 11 سنة، وتعود الواقعة إلى القضية رقم 5450 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة برقم كلي 454 غرب، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم العامرية ثان ببلاغ من "ر. ق"، بقيام أحد الأشخاص بهتك عرض نجلته بدائرة القسم.
حبس-متهمه

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
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متهمة

منال والحما.. ماذا جرى في شقة «الزلزال» بالمقطم؟

لم يراع الرجل الستيني، شيبة شعره الذي يخبرك بسنه المتقدم، اقتحم غرفة النوم على زوجة ابنه، محاولا اغتصابها، فما كان منها إلا أن تخلصت منه بسكين، وأمرت نيابة المقطم، اليوم الثلاثاء، بحبس االمتهمة بقتل حماها، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، بعدما أدلت باعترافات تفصيلية عن كواليس ما جرى يوم الواقعة، وقررت النيابة اصطحاب المتهمة إلى مسرح الجريمة، لتمثيلها، كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة.
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ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
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المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
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