غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

تحرير:محمد الزهراوي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

اللواء قاسم حسين محافظ المنيا - صورة أرشيفية

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح سيد أنه تم إحالة مسئولي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل للتحقيق، إذ رصد التقرير تعطيل المسئولين بالإدارة، سير محاضر التعدي على أراضي أملاك الدولة ما يعد إهدارا لحق من حقوق الشعب، مشيرا إلى أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية، من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية