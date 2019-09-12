المفكر فتحى رضوان ضيف جديد على قائمة «عاش هنا»

تحرير:كريم محجوب ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

مشروع «عاش هنا»

استكمالا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ضم أسماء بارزة إلى قائمة المشروع الثقافي "عاش هنا"، تخليدا لرموز مصر عبر مختلف الأجيال، كان آخرها اللافتة التي تحمل اسم المفكر القدير الراحل "فتحى رضوان" الذي أثرى الحياة السياسية والفكرية في منتصف القرن الماضي. ولد فتحى رضوان فى 14 مايو 1911 بمحافظة المنيا، والتحق بكلية الحقوق عام 1929، وبعد تخرجه عمل بالمحاماة، والتحق بحزب "مصر الفتاة" من 1933 وحتى 1937، ثم انضم إلى "الحزب الوطنى الجديد" والتحق بالعمل الصحفي، وأصبح كاتبا فى الصحف التى صدرت عن حزب مصر الفتاة مثل "الصرخة" و"وادى النيل".

شغل فتحى رضوان العديد من المناصب القيادية، حيث عُين وزيرا للدولة من 8 سبتمبر عام 1952 حتى 28 يونيو عام 1956، وفى تلك الفترة أيضا عين وزيرا للإرشاد القومى من 17 نوفمبر عام 1952 حتى 9 ديسمبر 1952، وتولى وزارة الأشغال العمومية فى 18 يونيو عام 1953 لمدة 24 يوما، قبل استقالة الوزارة بأكملها. كما عين وزيرا