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المفكر فتحى رضوان ضيف جديد على قائمة «عاش هنا»

تحرير:كريم محجوب ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
مشروع «عاش هنا»
مشروع «عاش هنا»
استكمالا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ضم أسماء بارزة إلى قائمة المشروع الثقافي "عاش هنا"، تخليدا لرموز مصر عبر مختلف الأجيال، كان آخرها اللافتة التي تحمل اسم المفكر القدير الراحل "فتحى رضوان" الذي أثرى الحياة السياسية والفكرية في منتصف القرن الماضي. ولد فتحى رضوان فى 14 مايو 1911 بمحافظة المنيا، والتحق بكلية الحقوق عام 1929، وبعد تخرجه عمل بالمحاماة، والتحق بحزب "مصر الفتاة" من 1933 وحتى 1937، ثم انضم إلى "الحزب الوطنى الجديد" والتحق بالعمل الصحفي، وأصبح كاتبا فى الصحف التى صدرت عن حزب مصر الفتاة مثل "الصرخة" و"وادى النيل".
شغل فتحى رضوان العديد من المناصب القيادية، حيث عُين وزيرا للدولة من 8 سبتمبر عام 1952 حتى 28 يونيو عام 1956، وفى تلك الفترة أيضا عين وزيرا للإرشاد القومى من 17 نوفمبر عام 1952 حتى 9 ديسمبر 1952، وتولى وزارة الأشغال العمومية فى 18 يونيو عام 1953 لمدة 24 يوما، قبل استقالة الوزارة بأكملها. كما عين وزيرا
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تولستوى

«آفاق عربية» تعيد «تولستوي» إلى ساحة الأدب العربي

أعلنت دار "آفاق عربية" للنشر والتوزيع، عن إصدارها الترجمة العربية لكتاب "اليوميات" -"يوميات تولستوي" المكون من 6 أجزاء للكاتب والأديب الروسي الشهير "ليف تولستوى"، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ191 لميلاده، ونقله إلى العربية المترجم والروائي يوسف نبيل، الذي أوضح لـ"التحرير" أن الأجزاء الأولى والثانية والثالثة من السلسلة لم تصدر بعد، لكنهم شارفوا على الانتهاء من مرحلة الطبع الأخيرة، وخلال وقت قصير ستكون في الأسواق، وأضاف أن الأجزاء الأخرى ستأتي تباعاً ومن الممكن أن تتراوح الفترة الزمنية بين الجزء والذي يليه قرابة الشهر.
الهيئة-المصرية-العامة-للكتاب

«حكايات من زمن الوالي».. نزهة في سنوات حكم محمد علي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، عن طرحها قريبًا كتاب "حكايات من زمن الوالي" للكاتب والباحث عماد الغزالي. وقد صدر للكاتب مسبقا عدد من الأعمال، ومنها "فضفضة كتاب ومفكرين"، و"نهاية المطاف.. مقالات ودراسات"، و"رجل طيب يكتب عن ناس طيبين"، و"في مديح القبيح"، و"نهاية المطاف.. مقالات ودراسات". ويقول عماد الغزالي في مقدمة كتابه المقرر طرحه قريبا: "ليست هذه زيارة جديدة للتاريخ، ولا أحب أن تقرأها على هذا النحو، هذه نزهة في سنوات حكم والي مصر الأعظم، محمد على باشا".
جائزة -المان -بوكر -الدولية

«البوكر» تعلن قائمتها القصيرة.. غياب عربي

أعلنت لجنة جائزة البوكر البريطانية، للرواية، اليوم الثلاثاء، الأعمال التي تأهلت للقائمة القصيرة لهذه الدورة، حيث ضمت 6 روايات، سيتم اختيار الفائز من بينهم، وقد استبعدت القائمة 7 روايات من أصل 13 رواية تم إعلانها في القائمة الطويلة خلال يوليو الماضي، لتصبح بذلك خارج سياق الفوز بالجائزة، ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة في 14 أكتوبر المقبل، وذلك في حفل بـ"جليدهول" بالعاصمة لندن، ويحصل الفائز على مبلغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن القيمة الأدبية للجائزة.
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عاش-هنا (2)

آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
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