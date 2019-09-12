4 قتلى و3 مصابين في هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تفجير أفغانستان

قتل 4 جنود أفغان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان له، صباح اليوم، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية، قائلا: "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه".

وأوضح البيان، أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها. وفي سياق متصل، نفذت القوات الخاصة الأفغانية بسلسلة من العمليات خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل واعتقال 15 مسلحا من عناصر حركة طالبان. وأشارت القوات الأفغانية إلى أن القوات الخاصة قتلت مسلحين