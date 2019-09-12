إرهاب

4 قتلى و3 مصابين في هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
تفجير أفغانستان
تفجير أفغانستان
قتل 4 جنود أفغان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر هجوم انتحاري على قاعدة للقوات الخاصة بالجيش الأفغاني، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وأعلن الجيش الأفغاني، في بيان له، صباح اليوم، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية، قائلا: "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب، أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه".
وأوضح البيان، أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها. وفي سياق متصل، نفذت القوات الخاصة الأفغانية بسلسلة من العمليات خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل واعتقال 15 مسلحا من عناصر حركة طالبان. وأشارت القوات الأفغانية إلى أن القوات الخاصة قتلت مسلحين
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افغانستان (1)

مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية. وقال بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، إن "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب"، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه. وأوضح أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها.
الشرطة-الأمريكية

حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
داعش

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
داعش

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
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افغانستان (1)

مقتل 5 من طالبان في غارة جوية شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من كبار قادة حركة طالبان في إقليم فرياب بشمال أفغانستان على أثر غارة جوية. وقال بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني، إن "قوات الأمن نفذت الغارة الجوية في مقاطعة ألمار بإقليم فرياب"، وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل الملا دامالا ساروار رئيس حكومة الظل لطالبان في مقاطعة ألمار، بالإضافة إلى مقتل الملا قطب الدين قائد الوحدة الحمراء لطالبان في الإقليم نفسه. وأوضح أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل 3 مسلحين آخرين من الحركة، بالإضافة إلى تدمير مركبة تابعة لها.
جثة-فى-شقة

اغتيال مسؤول حكومي بارز في العاصمة الأفغانية

اغتال مسلحون مجهولون، مسؤولا حكوميا بارزا في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت وكالة الأنباء الأفغانية "خامة برس"، في نسختها الانجليزية، اليوم السبت، نقلا عن وزارة إدارة الكوارث أن المسؤول يدعى حشمت بهادوري، وهو نائب المتحدث باسم الوزارة، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال نفذت في العاصمة، وأضافت أن المسلحين اغتالوا المسؤول بالقرب من مسجد المصطفى، ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن.
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
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