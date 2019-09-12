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حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 24 33طنطا 24 33دمنهور 24 31الإسكندرية
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الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-ووزير-خارجية-جيبوتي (1)

«أمن البحر الأحمر».. السيسي يتلقي وزير خارجية جيبوتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمود علي يوسف وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب محمد ظهر حرسي سفير جيبوتي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، مشيدا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والإفريقية والدولية.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

غابوا عن العمل.. إحالة 32 موظفا بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 32 موظفا بقريتي طوخ الخيل ودمشير للإدارة العامة للشئون القانونية، للتحقيق معهم نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي. وقال محمد سيد رئيس مركز المنيا، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، في أثناء مرورهم على عدد من الوحدات القروية التابعة لقريتي طوخ الخيل ودمشير، مضيفا أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمتابعة سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق - محافظ القليوبية

إقالة 3 رؤساء وحدات محلية بالقليوبية خلال 24 ساعة

شهدت الـ24 ساعة الماضية، صدور عدة قرارات من محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، آخرها، اليوم الخميس، بإقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب الإهمال فى مواجهة التعديات ومخالفات البناء لمنازل عشوائية وتعلية أدوار بدون ترخيص، وأقال المحافظ، أمس الأربعاء، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف، خاصة على الأرض الزراعية ما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم.
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طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وبالنسبة الرياح فأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لسيول في سبتمبر

ترددت مؤخرا بعض الأقاويل عبر صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تزعم أن مصر سوف تتعرض لسيول في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وعلق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على هذه الأقاويل بالنفي، قائلا: "لا توجد أي مؤشرات حتى الآن تقول أن هذا سيحدث"، موضحا: "هذه الشائعة انتشرت بسبب أن فصل الخريف يبدأ من يوم 21 سبتمبر، وسمات فصل الخريف سقوط الأمطار، التي قد تصل لحد السيول في الأماكن المحاطة بالجبال".
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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