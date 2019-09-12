حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

حمدوك

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".

من جهته، صرح نائب رئيس جنوب السودان في تصريحات صحفية، بأن حمدوك يعد الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة، فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة. وأضاف: "فخورون بحمدوك ولدينا معرفة قديمة، إذ كان صديقا لنا في الحركة الشعبية منذ أيام الحرب الأهلية، كما أنه كخبير اقتصادي