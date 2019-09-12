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حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
حمدوك
حمدوك
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
من جهته، صرح نائب رئيس جنوب السودان في تصريحات صحفية، بأن حمدوك يعد الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة، فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة. وأضاف: "فخورون بحمدوك ولدينا معرفة قديمة، إذ كان صديقا لنا في الحركة الشعبية منذ أيام الحرب الأهلية، كما أنه كخبير اقتصادي
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قاعدة تركية

انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية

وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
موزمبيق

10 قتلى و85 مصابا في مهرجان انتخابي بموزمبيق

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون، أمس الأربعاء، في شمال موزمبيق، جراء تدافع وقع داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي. وقال حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم، في بيان له، اليوم الخميس، إنه في نهاية حدث ضمن الحملة الانتخابية في استاد 25 يونيو في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء الحزب، 74 منهم غادروا المستشفى و11 لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفا: "لسوء الحظ لقي 10 من أفراد حزبنا مصرعهم في الحادث، هم 6 نساء و4 رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة".
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
بوريس-جونسون (2)

محكمة أسكتلندية تعلق قرار جونسون حول برلمان بريطانيا

قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتعليق قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول توقف عمل البرلمان خلال شهر سبتمبر الجاري، معتبرة أنه غير قانوني. وتضمنت حيثيات الحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان. ومن جانبها، قررت الحكومة البريطانية الاستئناف على قرار القضاء الأسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني.
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توقيع- اتفاق- بين -الخرطوم- بجوبا (3)

لوقف الحرب بالسودان.. توقيع اتفاق مع الحركات المسلحة بجوبا

نقلة نوعية نحو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان، إذ وقعت الحكومة السودانية الجديدة والحركات المسلحة تت لواء الجبهة الثورية وغيرها، في عاصمة جنوب السودان جوبا، اليوم الأربعاء، على اتفاق لإعلان المبادئ، بحضور وزير شؤون الرئاسة في مكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي توسط في الاتفاق على خريطة طريق تمهد لعملية التفاوض بعد يومين من بدء المفاوضات عقب وصول وفد المجلس السيادي الانتقالي إلى جوبا، إذ يشكل الاتفاق ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
سلفاكير (2)

لأول مرة منذ عام.. سلفاكير يبحث مع مشار اتفاق السلام

التقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، بالعاصمة جوبا، أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ عام، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام المتعثر بين الطرفين. وقال هنري أودوار، نائب مشار، في تصريح صحفي: "لقد ركّز اجتماعنا على الترتيبات الأمنية، لأن هذا هو أحد البنود الأساسية لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في 2018"، مضيفًا "هناك تحدّيات ونحن نصلّي للتغلّب عليها". كان مشار، النائب الأول للرئيس، وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، يرافقه وفدا كبيرا ضم 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم.
عبد الفتاح-البرهان-وسلفاكير

شعب واحد في دولتين..الإثنين بدء مفاوضات سلام السودان

أعلن السودان أن وفدا رسميا سيتوجه، بعد غد الإثنين، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لبدء مفاوضات مع الحركات المسلحة، برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. وتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت، سلمها له مبعوثه الشخصي توت قلواك، تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، تحت رعاية وإشراف الرئيس سلفاكير. وأكد الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، في تصريح، اليوم، التزام حكومة السودان بإقرار السلام في البلاد.
عبدالله-حمدوك (3)

الحمدوك.. من رفض «المالية» لرئاسة الحكومة السودانية

أصبح المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة بالسودان بعد أن أعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك كأول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية التي ستستمر 39 شهرا. وينص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه رسميا اليوم السبت، على اختيار حركة الاحتجاج رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية، ويحتاج هذا البلد الآن أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنتشل البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم وتدير دفة الإصلاح الاقتصادي.
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