قرعة الدوري.. تعرف على جولتي مواجهة الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد بركات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الأهلي والزمالك

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020) والتي تم فيها منح كل فريق رقمًا ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول، وحصل النادي الأهلي على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، وكانت القرعة خلال المواسم القليلة الماضية موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك، وبالتالي يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.

وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.ويحل الأهلي ضيفًا على سموحة فيما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام

وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.



ويحل الأهلي ضيفًا على سموحة فيما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام وادي دجلة، فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبي في افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضي، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.



ويخوض الإسماعيلي المواجهة الأولى له أمام الجونة، ويستهل نادي مصر مباراته الأولى في تاريخه بالدوري المصري بلقاء الإنتاج الحربي.