أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 693 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 693 جنيهًا. عيار 24: 792 جنيهًا. عيار 18: 594 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5544 جنيها. سعر الأوقية: 1502 دولار. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار