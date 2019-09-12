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أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 693 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 693 جنيهًا. عيار 24: 792 جنيهًا. عيار 18: 594 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5544 جنيها. سعر الأوقية: 1502 دولار. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار
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دولارات

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
وزير-الماليه

تعرف على الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تمارس نشاطها دون ترخيص.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.39 جنيه، ونحو 16.49 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 691 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1495 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه

عاودت أسعار الذهب الصعود مرة أخرى خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك بعد تراجعها أمس بشكل ملحوظ، ليرتفع سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا بنسبة 0.37%، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط والجرام يفقد 8 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وفقد سعر الجرام نحو 8 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

قفزت 36 جنيها في أسبوع.. ماذا يحدث في سوق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليقفز سعر الجرام بنحو 36 جنيها خلال أسبوع واحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث لامست أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1535 دولارا للأوقية، متأثرة بارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبَل المستثمرين، بفعل تراجع الدولار، وارتفاع وتيرة الحرب التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.
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