مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

الأهلي

أجريت اليوم الخميس، قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020)، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.

ويحل الأهلي ضيفًا على سموحة فيما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام وادي دجلة، فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبي في افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضي، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.ويخوض الإسماعيلي المواجهة