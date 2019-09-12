جريمة

قصة عصابة الأفارقة وحيلة الـ7 ملايين دولار للنصب

4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية بينهم سيدة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين سقطوا في قبضة مباحث الأموال العامة
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
النصب الإلكتروني - تعبيرية
النصب الإلكتروني - تعبيرية
يوما تلو الآخر تزداد معدلات ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني جنبا إلى جنب مع تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق إلى كبار مساعديه ومديري الأمن بمختلف المحافظات بالتصدي بكل حزم لنشاط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، ولعل آخرها ما تعرض له أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص بينهم سيدة، نصبوا شباكهم عليه.
جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات في تكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ
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وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
هيروين

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
قطاع-مصلحه-السجون

عفو رئاسي وشرطي عن 712 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (5)

مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

حصيلة جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج على القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
قوات-الشرطة (3)

4 دقائق تكشف رحلة الشرطة لفرض سيطرتها في 7 أيام

7 أيام من العمل الجاد المتواصل، ترجم خلاله رجال الشؤطة توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية من خلال تنفيذ مداهمات لبؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار؛ تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
قوات-الشرطة (2)

من أسوان للإسكندرية.. 31 يوما مطاردات لفرض هيبة الدولة

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر أغسطس.
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