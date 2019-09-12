قصة عصابة الأفارقة وحيلة الـ7 ملايين دولار للنصب
4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية بينهم سيدة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين سقطوا في قبضة مباحث الأموال العامة
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
النصب الإلكتروني - تعبيرية
يوما تلو الآخر تزداد معدلات ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني جنبا إلى جنب مع تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق إلى كبار مساعديه ومديري الأمن بمختلف المحافظات بالتصدي بكل حزم لنشاط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، ولعل آخرها ما تعرض له أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص بينهم سيدة، نصبوا شباكهم عليه.
جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات في تكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ
جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات في تكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" زعمت أنها تملك مبلغ "سبعة ملايين وخمسمئة ألف دولار أمريكى"، وترغب فى استثماره فى بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد، وطلبت منه تحويل مبلغ 186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن للمبلغ المالى المشار إليه لإدخاله البلاد على دفعات.
شكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، فريق بحث بقيادة مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، 3 أشخاص منهم يحملون جنسيات دول أجنبية، سبق اتهام أحدهم فى قضية نصب إلكتروني، وسيدة حاصلة على ليسانس، وجميعهم مقيمون في نطاق محافظة القاهرة.
حسب التحريات، كوّن المتهمون تشكيلا عصابيا في ما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مُستغلين مهارتهم فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة في إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية "مقلدة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات منتحلة، وقاموا بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين امتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية، وأنهم يرغبون في استثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالاشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظير حصوله على نسبة من أرباح تلك الأنشطة، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها في البلاد، خلافا للحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على (20 هاتفا محمولا بداخلها شرائح هواتف مصرية ودولية- 7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت 10 آلاف دولار أمريكى- كمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهم الإجرامى- مبالغ مالية "عملات مختلفة"- جهاز حاسب آلى).
بفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلى تبين احتواؤها على (محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامى- العديد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم المحمولة التى يستخدمها المتهمون فى إجراء تحويلات مالية للمبالغ المستولى عليها لحساباتهم البنكية ببنوك إحدى الدول الأجنبية- كمية من صور تحويلات مالية وبنكية تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين بالخارج)، وبمواجهتهم أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
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