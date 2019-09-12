قصة عصابة الأفارقة وحيلة الـ7 ملايين دولار للنصب

4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية بينهم سيدة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين سقطوا في قبضة مباحث الأموال العامة

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

النصب الإلكتروني - تعبيرية

يوما تلو الآخر تزداد معدلات ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني جنبا إلى جنب مع تقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، الأمر الذي يحظى باهتمام القيادات الأمنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق إلى كبار مساعديه ومديري الأمن بمختلف المحافظات بالتصدي بكل حزم لنشاط التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي فى ارتكاب جرائم النصب الإلكتروني، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، ولعل آخرها ما تعرض له أحد الأشخاص على يد 4 أشخاص بينهم سيدة، نصبوا شباكهم عليه.

جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 3 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية لقيامهم بالاشتراك مع إحدى السيدات في تكوين تشكيل عصابى في ما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب الإلكترونى والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين. فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ