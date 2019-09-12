الملك سلمان لـ«أبو مازن»: قرار إسرائيل عن الضفة باطل

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

الملك سلمان

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية باطل ولاغ، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أية محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة. وجدد الملك سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

بدوره، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف تاريخيا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس. وتوجه عباس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، على دعوة