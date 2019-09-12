سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.48 جنيه للبيع، و16.38 جنيه
اقرأ المزيد
ذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 693 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وزير-الماليه

تعرف على الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تمارس نشاطها دون ترخيص.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.39 جنيه، ونحو 16.49 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1501 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
الريال-والدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.49 جنيه للبيع، و16.39 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بواقع قرشين ليسجل 16.50 جنيه للبيع، و16.40 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى له أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الاثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.51 جنيه للبيع، و16.41 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العقاري المصري، وبنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.53 جنيه للبيع، و16.43 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في بداية تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وبلغ متوسط سعر الشراء نحو 16.44 جنيه، ونحو 16.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجل أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، والمصرف العربي الدولي نحو 16.52 جنيه للبيع، و16.42 جنيه للشراء، بينما سجل أعلى سعر للدولار في كل من بنك عودة، وبنك المشرق نحو 16.55 جنيه للبيع، و16.45 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org