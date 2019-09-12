الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

أسعار الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل 16.46 جنيه للبيع، و16.36 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 4 قروش ليسجل نحو 16.47 جنيه للبيع، و16.37 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.48 جنيه للبيع، و16.38 جنيه