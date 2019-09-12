تخفيضات جديدة.. بروتون تخفض «ساجا» وزوتي تمد التخفيض

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

زوتي 300

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

«ساجا» تكسر حاجز الـ200 ألف أجرت الشركة الماليزية «بروتون» في مصر، تخفيضًا سعريا لسيارتها السيدان «ساجا» موديل 2019، بقيمة ألفي جنيه، لتكسر حاجز الـ200 ألف جنيه، للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 198.000 جنيه. وتعد «ساجا» واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم،