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تخفيضات جديدة.. بروتون تخفض «ساجا» وزوتي تمد التخفيض

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
زوتي 300
زوتي 300
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
«ساجا» تكسر حاجز الـ200 ألف أجرت الشركة الماليزية «بروتون» في مصر، تخفيضًا سعريا لسيارتها السيدان «ساجا» موديل 2019، بقيمة ألفي جنيه، لتكسر حاجز الـ200 ألف جنيه، للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 198.000 جنيه. وتعد «ساجا» واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم،
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نالت أعلى تقديرات الأمان.. سيارات تضمن سلامتك

تتفوق مجموعة من السيارات على غيرها من الموديلات في الأسواق العالمية بالتطويرات التي تقدمها على مستوى التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو ما يجعلها آمنة للعديد من الفئات الجماهيرية بشكل رئيسي، خاصة هؤلاء الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بتلك التطويرات. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تسابقت العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج وتطوير العديد من التقنيات المتعلقة بالسلامة والأمان، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات التي تفضلها تلك الشريحة من الجمهور في الأسواق العالمية.
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لا تذهب للميكانيكي.. عيوب في سيارتك يمكنك إصلاحها

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في سبتمبر.. هوندا ونيسان وفولكس تخفض أسعار سياراتها

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
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بالأسعار والمواصفات.. أهم 4 سيارات كهربائية في مصر

تعكف العديد من الشركات المصنّعة للسيارات على تقديم كل ما هو جديد في الموديلات الكهربائية، التي باتت من أهم الطرازات الموجودة في الأسواق العالمية، وذلك نظرًا للطلب المتزايد عليها من قبَل شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. وخلال الوقت الحالي، تراهن العشرات من الشركات العالمية على التقنيات والتطوير الفني في العديد من السيارات الكهربائية، وبدأت الشركات العالمية طرح سياراتها الكهربائية في مصر، ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه السيارات.
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