تخفيضات جديدة.. بروتون تخفض «ساجا» وزوتي تمد التخفيض

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، التي شهدت السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر سبتمبر بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
«ساجا» تكسر حاجز الـ200 ألف
أجرت الشركة الماليزية «بروتون» في مصر، تخفيضًا سعريا لسيارتها السيدان «ساجا» موديل 2019، بقيمة ألفي جنيه، لتكسر حاجز الـ200 ألف جنيه، للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 198.000 جنيه.
وتعد «ساجا» واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم،
«ساجا» تكسر حاجز الـ200 ألف
أجرت الشركة الماليزية «بروتون» في مصر، تخفيضًا سعريا لسيارتها السيدان «ساجا» موديل 2019، بقيمة ألفي جنيه، لتكسر حاجز الـ200 ألف جنيه، للفئة الثانية فقط ليكون سعرها 198.000 جنيه.
وتعد «ساجا» واحدة من السيارات السيدان مدمجة الحجم، التي يتم تصنيعها في ماليزيا، وتأتي بمحرك سعته 1332 سي سي، بقوة 94 حصانا، ونوعين من نواقل الحركة (مانيوال وأوتوماتيكي)، و4 سلندرات، و16 صبابة، وتعتمد على حقن الوقود إلكترونيا، ويبلغ العزم الأقصى 120/4000 نيوتن. متر/ لفة. دقيقة، وتحتاج إلى 14.5 ثانية للتسارع من 0- 100 كيلومتر.
وتعتمد السيارة الماليزية «ساجا» موديل 2019، على محرك طورته شركة بروتون، 4 أسطوانات بسعة 1300 سي سي، بقوة 94 حصانا عند 5750 د.د، وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 د.د.، مرتبط بناقل يدوي من 5 سرعات للفئة الأولى، وناقل أوتوماتيكي متغير السرعات باستمرار للفئة الثانية.
ويصل متوسط استهلاكها للوقود بالنسبة للفئة الأولى -ناقل يدوي- 5.9 لتر لكل 100 كم، بينما يصل إلى 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
وفيما يخص تجهيزات فئتي «ساجا» موديل 2019، فهما مشتركتان في كل التجهيزات، منها 2 وسادة هوائية، حساسات ركن خلفية، نظام فرامل مضاد للانغلاق، مضاد سرقة إلكتروني للمحرك، توزيع إلكتروني للفرامل، مكيف هواء يدوي الضبط، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي «مشغل أسطوانات مدمجة، منفذي AUX وUSB» ومنفذ كهرباء.
بالإضافة إلى عجلات سبائكية مقاس 14 بوصة، مصابيح ضباب، كشافات هالوجين أمامية، سبويلر خلفي، مرايا جانبية تحكم كهربائي، غلق مركزي عن بعد.
زوتي تمد عرض التخفيض
أكدت شركة السيارات الصينية «زوتي» في مصر، استمرار عروض تخفيض سيارتيها «Z100، وZ300» موديلات 2020، ليظل سعر «Z100» 131,500» بدلا من 136.990 جنيه، بتخفيض نحو 5.500 جنيه، ويظل سعر «Z300» موديل 2020 مع الناقل اليدوي بعرض الخصم بقيمة 167,990 جنيه، بدلا من 174,990 جنيه، بتخفيض 7.000 جنيه.
وتصدرت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020 قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020، وتعتمد على محرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
وتتميز السيارة بتوافر عدد من وسائل الأمان بها، في مقدمتها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.
وتعد السيارة «Z300» السيدان مدمجة الحجم واحدة من أرخص السيارات السيدان الآن، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أوتوماتيكي، وتتاح مع المحرك 1500 سي سي كموديل 2020 بسعر 167,990 جنيه، ومع المحرك الـ1600 سي سي كموديل 2019 بسعر 214,990 جنيه.