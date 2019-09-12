جريمة

«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا

غلبها الشيطان حتى خططت لتصوير زوجها عاريا فوصعت له المخدر في العصير.. وبصمته على عقود وأوراق تخص عمله لابتزازه ماديا مقابل الطلاق ومبلغ 700 ألف جنيه
تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
سجن - صورة أرشيفية
سجن - صورة أرشيفية
"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.
لم يكد يمر شهر العسل حتى دبت الخلافات الزوجية بينهما وأعمها الغيرة والطمع، ذهبت إلى زوجته الأولى وأم أبنائه في مقر عملها ومعها صورة من قسيمة الزواج وأخبرتها بكل شيء، وحررت ضد زوجها العشرات من المحاضر الكيدية، كان آخرها تبديد مفروشات عش الزوجية رغم إقامتها في الشقة، وخسرت كل تلك القضايا.خسارتها جعلتها
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وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
هيروين

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
قطاع-مصلحه-السجون

عفو رئاسي وشرطي عن 712 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (5)

مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.
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حبس-متهمه

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
ورشة-سلاح

من المنيا إلى دمياط.. الشرطة تداهم ورش تصنيع السلاح

واصل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة توجيه ضربات ضد حائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (المنيا، الدقهلية، دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها والقائمين على ورش تصنيع الأسلحة.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

ضبط 84 قضية تموينية و24 مخبزا مخالفا في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
فيسبوك

«اشحنيلي لافضحك».. طالب يهدد طفلة بنشر صورها عارية

ألقى رجال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإشراف اللواء حسام البطوطي مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات والمعلومات، بالتنسيق مع رجال الإدارة بفرع منطقة القناة، وقطاع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على طالب بالفرقة الثانية بمعهد التمريض؛ على خلفية اتهامه بابتزاز طفلة في الـ12 من عمرها، بنشر صور عارية لها عبر موقع «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع مبالغ مالية له في صيغة أرقام كروت شحن نظير عدم نشره للصور.
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