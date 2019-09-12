«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا

غلبها الشيطان حتى خططت لتصوير زوجها عاريا فوصعت له المخدر في العصير.. وبصمته على عقود وأوراق تخص عمله لابتزازه ماديا مقابل الطلاق ومبلغ 700 ألف جنيه

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

سجن - صورة أرشيفية

"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.

لم يكد يمر شهر العسل حتى دبت الخلافات الزوجية بينهما وأعمها الغيرة والطمع، ذهبت إلى زوجته الأولى وأم أبنائه في مقر عملها ومعها صورة من قسيمة الزواج وأخبرتها بكل شيء، وحررت ضد زوجها العشرات من المحاضر الكيدية، كان آخرها تبديد مفروشات عش الزوجية رغم إقامتها في الشقة، وخسرت كل تلك القضايا.خسارتها جعلتها