«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا
غلبها الشيطان حتى خططت لتصوير زوجها عاريا فوصعت له المخدر في العصير.. وبصمته على عقود وأوراق تخص عمله لابتزازه ماديا مقابل الطلاق ومبلغ 700 ألف جنيه
تحرير:رانيا الديداموني
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
سجن - صورة أرشيفية
"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.
لم يكد يمر شهر العسل حتى دبت الخلافات الزوجية بينهما وأعمها الغيرة والطمع، ذهبت إلى زوجته الأولى وأم أبنائه في مقر عملها ومعها صورة من قسيمة الزواج وأخبرتها بكل شيء، وحررت ضد زوجها العشرات من المحاضر الكيدية، كان آخرها تبديد مفروشات عش الزوجية رغم إقامتها في الشقة، وخسرت كل تلك القضايا.خسارتها جعلتها
لم يكد يمر شهر العسل حتى دبت الخلافات الزوجية بينهما وأعمها الغيرة والطمع، ذهبت إلى زوجته الأولى وأم أبنائه في مقر عملها ومعها صورة من قسيمة الزواج وأخبرتها بكل شيء، وحررت ضد زوجها العشرات من المحاضر الكيدية، كان آخرها تبديد مفروشات عش الزوجية رغم إقامتها في الشقة، وخسرت كل تلك القضايا.
خسارتها جعلتها أكثر شراسة ورغبة في الانتقام، اتصلت بزوجها وأقنعته بالرغبة في الصلح والعودة إلى مسكن الزوجية، وهناك دست له مخدر في عصير المانجو الذي يفضله حتى غاب عن الوعي، ثم بصمته على دفترين إيصالات أمانة و10 عقود وشيكات وأوراق أخرى، وصورته عاريا بالفيديو، لمساومته وتهديده بفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم يستجب لها ويعطيها مبلغ 700 ألف جنيه وتطليقها.
اتصلت بأهل الزوج لتخبرهم بالحضور لإنقاذه، ثم تواصلت مع هشام الدمرداش، أحد محامين المجني عليه، من هاتف الزوج عقب جريمتها بأكثر من ساعتين تخبره بالتفاصيل كاملة وتدعوه لعقد اجتماع للتفاوض على توفير المبلغ المطلوب، نظير تسليم الإيصالات والشيكات والتراجع عن نشر الفيديو وحذفه.
تم نقل الزوج إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة له، وتحرر محضر في قسم أول المنصورة بالواقعة، إذ تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا بها، وتشكل فريق بحث جنائي بقيادة النقيب حمدي الطنبولي رئيس مباحث القسم، لضبط وإحضار الزوجة، وأثبت الفحص الطبي أن الزوج تلقى جرعة كبيرة من مخدر أفقده الوعي، وأمرت النيابة بأخذ عينات من الدم والبول لفحصها في المعمل الجنائي ومعرفة نوع المادة التي دست له في العصير.
أمام المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام بالمنصورة، اعترفت الزوجة بأنهما تزوجا منذ عام على يد مأذون، واشترط عليها أن يبقى الأمر سرا بينهما، لا تعلم به زوجته مديرة المدرسة ولا أبنائه، وكتب لها مؤخر كبير كما وافق على إقامة طفلها معهما في شقة الزوجية مقابل تنفيذ هذا الشرط.
وأكدت على أنها بعد أن خسرت كل القضايا وفشلت محاولاتها في الحصول على المال، اتفقت معه على الصلح وأقنعته بندمها ورغبتها في إعادة المياه إلى مجاريها، ودعته إلى قضاء يوم معا في المنزل، إذ نفذت خطتها الشيطانية لابتزازه ماديا ومساومته إما الفضيحة وإما الدفع.
دست الزوجة المخدر في العصير، وبمجرد فقدانه للوعي أخذت الأوراق التي دخل بها الشقة ونفذت خطتها، ثم خرجت وأخفتها بعيدا وعادت إلى الشقة وأخذت نجلها الصغير وكسرت قفل الباب وأغلقته بطريقة سهلة الفتح، حتى يسهل على أهل المجني عليه دخول الشقة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى.
بتقنين الإجراءات وتفريغ كاميرات المراقبة ومحتوى التسجيلات الصوتية والمكالمات والتأكد من صحتها وأنها تخص الزوجة والتأكد من صحة البلاغ، ألقي القبض عليها، وأمرت النيابة بحبسها في القضية رقم 7596 لسنة 2019 إداري المنصورة، مع مراعاة التجديد.
من الناحية القانونية، أشار محمد محمود عطية محامي المجني عليه، أن الزوجة متهمة بهتك عرض وابتزاز وسرقة والحصول على بصمته بعد سلب إرادته، ويمكن أن تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن، لافتا إلى أن طليقها السابق تدخل ورفع دعوى للحصول على طفله باعتبارها أم غير أمينة عليه ولا يوجد من أهلها من يرعاه.