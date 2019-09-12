أتوم روس وملف الضبعة على مائدة الرئيس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع

معايير أمان وسلامة المحطة النووية الجديدة في الضبعة تصدرت اهتمامات الإدارة المصرية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاتحادية مع السيد "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقا لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد