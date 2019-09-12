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أتوم روس وملف الضبعة على مائدة الرئيس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
معايير أمان وسلامة المحطة النووية الجديدة في الضبعة تصدرت اهتمامات الإدارة المصرية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاتحادية مع السيد "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقا لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد
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أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
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التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
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رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.
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تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين

في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.
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السيسي: يجب تعزيز علاقات البرلمان بين مصر والكويت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين رسميا وشعبيا، مشيدا بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لتعزيز العلاقات بين البلدين، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، بمقر إقامته بالكويت، الغانم، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني.
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غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
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كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
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