مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

تحرير:محمد مجلي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

جثة - صورة أرشيفية

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.

وقررت النيابة تفريغ الكاميرات بمداخل ومخارج المستشفى وفي الطابق الخامس الخاص بقسم العمليات الجراحية، كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة الممرضة المشار إليها داخل دورة مياه والتصريح بدفن الجثة، إذ تقرر تشريح الجثة لاستبيان سبب الوفاة.بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد