تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين
تحرير:أميرة إبراهيم
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.
رافق وزير الطيران في جولته الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى. وخلال الجولة اطلع المصرى على سير العمل بالمواقع المختلفة في المطار وعلى جميع التسهيلات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين من وإلى محافظة أسوان، وأعرب سيادته عن ارتياحه لمستوى
رافق وزير الطيران في جولته الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى. وخلال الجولة اطلع المصرى على سير العمل بالمواقع المختلفة في المطار وعلى جميع التسهيلات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين من وإلى محافظة أسوان، وأعرب سيادته عن ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين جميع الجهات العاملة بالمطار.
كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بمختلف نقاط تفتيش بوابات المغادرة والوصول وآلية تفتيش الحقائب، وأشاد بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة.
وعقد وزير الطيران اجتماعا مع العاملين بالمطار ووجه لهم التحية على أدائهم المميز ومجهوداتهم لخدمة الركاب، ما كان له عظيم الأثر فى ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، واستمع إلى ملاحظاتهم حول ظروف العمل واحتياجاتهم لضمان المحافظة على معدلات الأداء والإنتاجية العالية.
وأكد وزير الطيران أن العنصر البشرى يأتى على رأس أولويات الوزارة من خلال تحسين مستوى الدخل عن طريق الحافز المرتبط بزيادة الإنتاج وتحقيق الأرباح، كما تجرى دراسة منظومة المعاش التكميلى، التى سوف يتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل حياة كريمة للعاملين وأسرهم.
كما وجه كل العاملين في المطار بأهمية الاستمرار فى سياسة ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد، وتطوير أساليب العمل لتطوير الخدمة والحفاظ على الإمكانيات الإدارية والفنية وضرورة العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ روح الانتماء بين جميع العاملين، والتحلي بالسلوك الحسن والالتزام والتعامل مع المسافرين بروح طيبة وابتسامة تعكس مدى كرم الشعب المصرى، حيث يساهم هذا بشكل كبير في جذب وتشجيع السياحة إلى مصر، خاصة مع الاستعداد لاستقبال الموسم السياحى الشتوى المقبل، مؤكدا أهمية الدور الذى يقوم به جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بوصفهم واجهة مصر الأولى.
وحث المصرى العاملين بالمطار على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للانتهاء من جميع المشروعات وأعمال التطوير والصيانة خلال الفترة القليلة المقبلة بمطار أسوان الدولى.