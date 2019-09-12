تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى

في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.

رافق وزير الطيران في جولته الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى. وخلال الجولة اطلع المصرى على سير العمل بالمواقع المختلفة في المطار وعلى جميع التسهيلات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين من وإلى محافظة أسوان، وأعرب سيادته عن ارتياحه لمستوى