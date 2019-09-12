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تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.
رافق وزير الطيران في جولته الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى. وخلال الجولة اطلع المصرى على سير العمل بالمواقع المختلفة في المطار وعلى جميع التسهيلات المقدمة للركاب المغادرين والقادمين من وإلى محافظة أسوان، وأعرب سيادته عن ارتياحه لمستوى
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طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (1)

أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
رئيس-.الأركان-الفريق-محمد-فريد.

التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
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رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.
السيسي

أتوم روس وملف الضبعة على مائدة الرئيس

معايير أمان وسلامة المحطة النووية الجديدة في الضبعة تصدرت اهتمامات الإدارة المصرية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاتحادية مع السيد "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.
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محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

إعلان الطوارئ بأسوان بعد إصابة 7 حالات بالملاريا

أعلنت محافظة أسوان، اليوم السبت، حالة الطوارئ على مستوى المنافذ والمعابر الحدودية بين مصر والسودان، فى ظل ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الملاريا بين مواطنين مصريين وسودانيين قادمين من خارج البلاد إلى 7 حالات إصابة بالمرض، تم إخضاعهم حاليا للعلاج بمستشفى حميات أسوان عقب احتجازهم. ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمواقع الحجر الصحى بالموانئ ومطارى أسوان وأبو سمبل لمراقبة دخول وخروج المواطنين من وإلى البلاد.
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

المحافظ يحيل مسؤولي مدينة أسوان للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمسؤولين عن مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة داخل المدينة، ولاستمرار إلقاء المخلفات ونفايات إحدى المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية بمدينة أسوان، ما يمثل إهدارا للمال العام، خاصة بعد جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة المحطة الوسيطة وفقا للاشتراطات البيئية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال مشروع النظافة بنطاق مدينة أسوان.
شحن السيارات الكهربائية

مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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