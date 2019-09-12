رياضة

مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
الأهلي
الأهلي
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري:الأسبوع الأول .. سموحة × الأهليالأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربيالأسبوع الثالث.. أسوان × الأهليالأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالكالأسبوع الخامس .. الجونة × الأهليالأسبوع السادس .. الأهلي × المصريالأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهليالأسبوع الثامن ..
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
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المباريات الكاملة للدور الأول في الدوري الممتاز

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الجبلاية والكرة المصرية قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020)، اليوم الخميس، وبدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق الزمالك، وحضره منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية، وقدم مراسم القرعة نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد زيدان، في حضور مندوبي اندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام المختلفة.
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بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (4)

مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد

أجريت اليوم الخميس، قرعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020)، وبحسب القرعة، فسوف يكون لقاء القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الزمالك بالدور الأول، في الأسبوع الرابع من عمر المسابقة، بينما ستقام مواجهة الفريقين بالدور الثاني، في الأسبوع 21، وأعلن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري يوم 21 سبتمبر على أن تنتهي في شهر مايو وخلال يومين سيتم الإعلان عن الجدول كامًلا.
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قرعة الدوري.. تعرف على جولتي مواجهة الأهلي والزمالك

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020) والتي تم فيها منح كل فريق رقمًا ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول، وحصل النادي الأهلي على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، وكانت القرعة خلال المواسم القليلة الماضية موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك، وبالتالي يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.
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اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
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اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
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