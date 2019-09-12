مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري
تحرير:أحمد سيد
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
الأهلي
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري:الأسبوع الأول .. سموحة × الأهليالأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربيالأسبوع الثالث.. أسوان × الأهليالأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالكالأسبوع الخامس .. الجونة × الأهليالأسبوع السادس .. الأهلي × المصريالأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهليالأسبوع الثامن ..
ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري:
الأسبوع الأول .. سموحة × الأهلي
الأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربي
الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي
الأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالك
الأسبوع الخامس .. الجونة × الأهلي
الأسبوع السادس .. الأهلي × المصري
الأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهلي
الأسبوع الثامن .. الأهلي × حرس الحدود
الأسبوع التاسع .. الإسماعيلي × الأهلي
الأسبوع العاشر .. الأهلي × الاتحاد السكندري
الأسبوع الحادي عشر .. مصر المقاصة × الأهلي
الأسبوع الثاني عشر .. الأهلي × إف سي مصر
الأسبوع الثالث عشر.. الأهلي × طنطا
الأسبوع الرابع عشر .. المقاولون العرب × الأهلي
الأسبوع الخامس عشر .. الأهلي × إنبي
الأسبوع السادس عشر .. بيراميدز × الأهلي
الأسبوع السابع عشر .. الأهلي × طلائع الجيش