مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

الأهلي

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.

ترتيب مباريات الأهلي في الدور الأول بالدوري:الأسبوع الأول .. سموحة × الأهليالأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربيالأسبوع الثالث.. أسوان × الأهليالأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالكالأسبوع الخامس .. الجونة × الأهليالأسبوع السادس .. الأهلي × المصريالأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهليالأسبوع الثامن ..