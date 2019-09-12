رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.

وتفقد مدبولي، منطقة «العيادات» المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، وقسم «العلاج المائي»، وصالة الألعاب الرياضية، موضحا أن المركز يسعى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، تم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وتتضمن ورش خاصة لتنمية مهاراتهم اليدوية، وغرف أخرى للفنون والموسيقى