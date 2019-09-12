50 قتيلا جراء انقلاب قطار في الكونغو الديمقراطية

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

انقلاب قطار بالكونغو

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وفقا لـ"سبوتنيك". قال وزير الشؤون الإنسانية، ستيف مبيكاى: إن "الحادث وقع فى نحو الثالثة صباحا في بلدة مايباريدي"، مضيفًا: "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة". وكان 24 شخصًا قد لقوا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بإصابات بالغة، في وقت سابق، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي، لا سيما في ظل الانهيارات الأرضية المستمرة.

وصرحت الشرطة المحلية بأن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، ونُقل المصابون بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأوضحت أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريًا للبحث عن قتلى ومصابين في العربات، وأن عدة مقطورات