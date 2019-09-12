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50 قتيلا جراء انقلاب قطار في الكونغو الديمقراطية

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
انقلاب قطار بالكونغو
انقلاب قطار بالكونغو
لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وفقا لـ"سبوتنيك". قال وزير الشؤون الإنسانية، ستيف مبيكاى: إن "الحادث وقع فى نحو الثالثة صباحا في بلدة مايباريدي"، مضيفًا: "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة". وكان 24 شخصًا قد لقوا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بإصابات بالغة، في وقت سابق، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي، لا سيما في ظل الانهيارات الأرضية المستمرة.
وصرحت الشرطة المحلية بأن القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، ونُقل المصابون بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأوضحت أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرة إلى أن العمل لا يزال جاريًا للبحث عن قتلى ومصابين في العربات، وأن عدة مقطورات
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
قاعدة تركية

انفجار قاعدة عسكرية تركية في قبرص الشمالية

وقع انفجار، اليوم الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز". وقال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، ما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير. فيما أفاد وزير خارجية قبرص الشمالية كورديت أوزيرساي، أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
موزمبيق

10 قتلى و85 مصابا في مهرجان انتخابي بموزمبيق

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون، أمس الأربعاء، في شمال موزمبيق، جراء تدافع وقع داخل استاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي. وقال حزب جبهة تحرير موزمبيق الحاكم، في بيان له، اليوم الخميس، إنه في نهاية حدث ضمن الحملة الانتخابية في استاد 25 يونيو في مدينة نامبولا، أصيب 85 من أعضاء الحزب، 74 منهم غادروا المستشفى و11 لا يزالون يتلقون العلاج، مضيفا: "لسوء الحظ لقي 10 من أفراد حزبنا مصرعهم في الحادث، هم 6 نساء و4 رجال، قبل شهر من الانتخابات العامة".
ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
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اعصار-تسونامي (4)

فيضانات وانهيارات أرضية.. إعصار عنيف يضرب اليابان

ضرب إعصار عنيف في الساعات الأولى من صباح الإثنين، منطقة طوكيو ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات غير مسبوقة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق وتسبّب بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، بحسب "سكاي نيوز عربية". والإعصار فاكساي الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة دخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو. وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
قوات-حفظ السلام-في مالي

10 مصريات في شرطة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

انضمت 10 شرطيات مصريات إلى صفوف الشرطة في بعثة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للمرة الأولى، حيث يكلفن إلى جانب زملائهن من الرجال، بالقيام بأعمال الدورية وحماية أفراد البعثة وضمان أمن منشآت الأمم المتحدة، بحسب بيان منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، والذي أشار إلى أن مصر تساهم بـ323 فردا شرطيا في بعثة المنظمة، بهدف تحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية "مونوسكو"، ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين الدول المساهمة بقوات وأفراد الشرطة في البعثة والبالغ عددهم 1359 عنصرا يليها الهنند والسنغال، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مارس الماضي.
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