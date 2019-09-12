التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

رئيس الأركان الفريق محمد فريد

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش فريد عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كل المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية. ثم التقى رئيس الأركان عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى،