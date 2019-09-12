التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
وناقش فريد عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كل المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.
ثم التقى رئيس الأركان عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى،
وناقش فريد عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كل المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية.
ثم التقى رئيس الأركان عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.
من جهته ألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة استعرض فيها مشاركة وحدات الجيش الثاني الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، مؤكدا جاهزية واستعداد مقاتلى الجيش الثانى الميدانى لتنفيذ كل المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف.
وبدأ الفريق فريد اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، ونقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن مشيدا بما تحقق من نجاحات فى تطهير سيناء من الإرهاب البغيض.
وأدار فريد حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات مؤكدًا ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسؤولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة واقتدار.
كما قام الفريق محمد فريد بتكريم عدد من المتميزين من رجال الجيش الثانى الميدانى تقديرا لأدائهم مهامهم بتفانٍ وإخلاص خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.