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التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

تحرير:أميرة إبراهيم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
رئيس الأركان الفريق محمد فريد
رئيس الأركان الفريق محمد فريد
بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
وناقش فريد عددا من الضباط والجنود فى أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كل المناطق المحيطة بقطاعات المسؤولية. ثم التقى رئيس الأركان عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثانى الميدانى،
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أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
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رئيس الوزراء يفتتح مركز تأهيل ذوي الاحتياجات بالعاشر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والذي أنشأته وزارة الداخلية، ويعد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي القدرات على الصعيدين العربي والإفريقي، إذ تم تنفيذه على مساحة 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70%، وتم التنفيذ خلال فترة زمنية لم تتجاوز 120 يوما.
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تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين

في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.
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أتوم روس وملف الضبعة على مائدة الرئيس

معايير أمان وسلامة المحطة النووية الجديدة في الضبعة تصدرت اهتمامات الإدارة المصرية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاتحادية مع السيد "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.
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تفاصيل زيارة وفد البرلمان لحدود مصر الغربية

تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الخميس، ميناء السلوم البري على الحدود الغربية لمصر، المجاورة للجماهيرية الليبية، وتابعت اللجنة، برفقة اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء محمد السنوسي مدير عام ميناء السلوم البري، وعدد من قيادات الهيئة، عمليات التطوير التي بدأت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية، في 1 يوليو الماضي، على أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام. وأوضح إسماعيل أنه قبل عام وضع الميناء كان سيئا، وتم رفع تقارير للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
الجيش-المصرى

الإفتاء ترد على المشككين في أحاديث فضل الجيش المصري

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في مصر وأهل مصر وفضائل الجيش المصري وأنه خير أجناد الأرض وأن مصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وأهلها خيرا أحاديث صحيحة مائة في المائة ولا طعن عليها، مشددة على أن الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في السنة النبوية المطهرة عن مصر صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه، لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها.
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مطروح تبدأ خطة مواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، وذلك مع بدء التدريب العملي صقر 51 لمواجهة الأزمات والكوارث، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، والوقوف على مدى استعدادات أجهزة المحافظة التنفيذية لمواجهة أي طوارئ أو أزمات مفاجئة، بالتعاون مع عناصر من قوات الدفاع الشعبي وعناصر من الشرطة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من حيث الجانب البشري والمعدات والأجهزة والاستعدادات الكاملة لمواجهة أي أزمة بالمحافظة.
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وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل جديرة بثقة الشعب

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وأن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2019.
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