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نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
بينما نشرت الفنانة كندة علوش صورة تجمعها بزوجها عمرو يوسف، من حفل زفاف «هنا وفهمي» وعلقت عليها: «مليون مبروك أحمد فهمى وعروسته القمر هنا الزاهد يا رب أيامكم كلها فرح وسعادة». View this post on Instagram كما نشر الفنان شيكو، صورة تجمعه بالعروسين، وعلق عليها:
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هنا-الزاهد-وأحمد-فهمي (2)

6 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي (فيديو)

احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة أمس، بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما، وشهد حفل الزفاف الكثير من المفاجآت: 1- لحظة دخول هنا الزاهد قاعة الفرح وهي ترتدي فستانا أبيض واسعا، مع عريسها أحمد فهمي، بديكور يشبه إلى حد كبير ديكور مدينة ديزني العالمية وكأنها "سندريلا". 2- شارك الفنان أكرم حسنى صديقه أحمد فهمي، في غناء أغنيتهما الشهيرة «السأسئينا» التى قدماها معًا فى مسلسل «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وشاركتهما هنا الزاهد بالرقص.
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
حمدى الميرغنى محمد عبد الرحمن اوس اوس الموسم الأخير من مسرح مصر (3)

الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
دينا-الشربينى

3بطلات مع كريم عبد العزيز فى «البعض لا يذهب للمأذون»

بعد تعاقد الفنان دينا الشربيني رسميًا على المشاركة فى فيلم «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، أصبح هناك 3 نجمات صف أول من المقرر أن يقفن أمام النجم كريم عبد العزيز، بطل الفيلم، وهم؛ غادة عادل ونيللي كريم ودينا الشربيني، حيث تقوم حبكة الفيلم على تعدد العلاقات النسائية في حياة البطل، ويناقش الفيلم الزواج والطلاق والعلاقة بين الأزواج. الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، ويجرى حاليًا الجلسات التحضيرية للفيلم من أجل انطلاق التصوير في شهر أكتوبر المقبل، حتى يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة.
خالد-الصاوى (2)

تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق2» يواصل طريقه إلى الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبدالعزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الجمعة، 635 ألفا و820جنيها.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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