نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

هنا الزاهد وأحمد فهمي

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».

بينما نشرت الفنانة كندة علوش صورة تجمعها بزوجها عمرو يوسف، من حفل زفاف «هنا وفهمي» وعلقت عليها: «مليون مبروك أحمد فهمى وعروسته القمر هنا الزاهد يا رب أيامكم كلها فرح وسعادة». View this post on Instagram كما نشر الفنان شيكو، صورة تجمعه بالعروسين، وعلق عليها: