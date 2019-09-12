جريمة

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
هيروين - صورة أرشيفية
هيروين - صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عامي 2012 و2013 قام "م. ر"، 33 سنة، أمين شرطة بقسم شرطة المنتزة أول، بصفته موظفا عام أمين شرطة بالقسم والمختص بتسليم أحراز المخدرات إلى المعمل الكميائي، باختلاس حرز إحدى القضايا بداخله 328 لفافة لمخدر الهيروين، واستمارة العينات الصادرة من النيابة العامة، ونموذج
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وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
قطاع-مصلحه-السجون

عفو رئاسي وشرطي عن 712 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (5)

مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.
سجن (2)

«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا

"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.
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طعن-بالسكين

القبض على المتهم بذبح أمين شرطة في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مسجل خطر لقيامه بقتل أمين شرطة طعنا بسكين، بمحيط مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة مصر القديمة يفيد بقيام مسجل خطر بالتعدي على أمين شرطة بسلاح أبيض أثناء خدمته بمجمع الكنائس بدائرة القسم. على الفور انتقل الرائد حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى المكان، وبالفحص تبين وفاة أمين شرطة، أثر تعدي مسجل خطر عليه بسلاح أبيض، ووجه له عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال، وتمكنت قوات الأمن من مطاردة المتهم والقبض عليه.
سرقة-السيارات (3)

سجن 7 متهمين بسرقة كاسيت وهاتف من 3 لـ15 سنة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي والمستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي، بالسجن من 15 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم المجني عليه "م.ر.م" تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 4228 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 395 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل ببلاغ من المجني عليه بقيام 7 أشخاص بسرقتها بدائرة القسم.
سجن (2)

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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