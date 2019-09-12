السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

تحرير:أحمد الزغبي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

هيروين - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عامي 2012 و2013 قام "م. ر"، 33 سنة، أمين شرطة بقسم شرطة المنتزة أول، بصفته موظفا عام أمين شرطة بالقسم والمختص بتسليم أحراز المخدرات إلى المعمل الكميائي، باختلاس حرز إحدى القضايا بداخله 328 لفافة لمخدر الهيروين، واستمارة العينات الصادرة من النيابة العامة، ونموذج