رياضة

بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الزمالك
الزمالك
أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول: الأسبوع الأول .. الزمالك والاتحاد السكندري الأسبوع الثاني .. مصر للمقاصة والزمالك الأسبوع الثالث.. الزمالك واف سي مصر الأسبوع الرابع .. الأهلي والزمالك الأسبوع الخامس .. الزمالك والمقاولون العرب الأسبوع السادس .. إنبي والزمالك الأسبوع السابع .. الزمالك
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محمد-صلاح‎

محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

المباريات الكاملة للدور الأول في الدوري الممتاز

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الجبلاية والكرة المصرية قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020)، اليوم الخميس، وبدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق الزمالك، وحضره منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية، وقدم مراسم القرعة نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد زيدان، في حضور مندوبي اندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام المختلفة.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (6)

مواجهات صعبة في البداية.. مشوار الأهلي بالدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حامل اللقب في النسخة الماضية عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ المارد الأحمر مشواره في حملة الدفاع عن لقبه من خلال مواجهة سموحة بالأسبوع الأول ثم مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية، بعدها سيخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه بالأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة من خلال مواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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الزمالك-المقاصة (14)

أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفارس الأبيض بقيادة مدربه ميتشو الملقب بالفيلسوف، المباراة وهو يسعى لمواصلة انتصاراته في البطولة المحلية للتتويج بلقبها للمرة الـ27 في تاريخه، لتعويض جماهيره عن لقب الدوري الممتاز في الموسم المنقضي الذي توج به الأهلي، بينما احتل الفارس الأبيض المركز الثاني.
حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
حسين-السيد

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
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