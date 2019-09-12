بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الزمالك

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.

وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول: الأسبوع الأول .. الزمالك والاتحاد السكندري الأسبوع الثاني .. مصر للمقاصة والزمالك الأسبوع الثالث.. الزمالك واف سي مصر الأسبوع الرابع .. الأهلي والزمالك الأسبوع الخامس .. الزمالك والمقاولون العرب الأسبوع السادس .. إنبي والزمالك الأسبوع السابع .. الزمالك

وفيما يلي جدول مباريات الزمالك بالدور الأول:



الأسبوع الأول .. الزمالك والاتحاد السكندري



الأسبوع الثاني .. مصر للمقاصة والزمالك



الأسبوع الثالث.. الزمالك واف سي مصر



الأسبوع الرابع .. الأهلي والزمالك



الأسبوع الخامس .. الزمالك والمقاولون العرب



الأسبوع السادس .. إنبي والزمالك



الأسبوع السابع .. الزمالك وبيراميدز



الأسبوع الثامن .. طلائع الجيش والزمالك



الأسبوع التاسع .. الزمالك وسموحة



الأسبوع العاشر .. الإنتاج الحربي والزمالك



الأسبوع الحادي عشر .. الزمالك وأسوان



الأسبوع الثاني عشر .. طنطا والزمالك



الأسبوع الثالث عشر.. الجونة والزمالك



الأسبوع الرابع عشر .. الزمالك والمصري



الأسبوع الخامس عشر .. وادي دجلة والزمالك



الأسبوع السادس عشر .. الزمالك وحرس الحدود



الأسبوع السابع عشر .. الاسماعيلي والزمالك

