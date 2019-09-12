جريمة

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سبق اتهام أحدهما فى قضية "تزوير"، والثاني سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، ويقيمان بمحافظة سوهاج. وتبين اتفاق المتهمين على الاستيلاء على الأراضى والأملاك المملوكة للشركات والمواطنين بموجب مستندات مزورة، وزورا محضر جمعية
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هيروين

السجن 5 سنوات والعزل لأمين شرطة اختلس هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد جلال، وياسر نصر صديق، وأمانة سر إبراهيم محمد غريب، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لـ"م. ر"، أمين شرطة، لاتهامه باختلاس أحراز من إحدى القضايا. وتعود الواقعة في القضية رقم 7357 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول والمقيدة كلي برقم 183 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول باختلاس أمين شرطة حرز خاص بأحد المتهمين بالقسم.
قطاع-مصلحه-السجون

عفو رئاسي وشرطي عن 712 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 237 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (5)

مصرع ممرضة في ظروف غامضة بدورة مياه مستشفى

فى ظروف غامضة تم العثور على جثة ممرضة في العقد الثالث من العمر، بدورة مياه إحدى مستشفيات منطقة فلمنج بشرق الإسكندرية، إذ تبين اختفائها وعدم العودة إلى منزلها لمدة طويلة بعد ساعات من العمل في الوردية الليلية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وبعد بدء رحلة البحث عنها تم العثور عليها داخل إحدى دورات المياه المغلقة بالطابق الخامس، جثة هامدة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم رفع البصمات والاستماع لشهادة الشهود واستجواب عدد من العاملين داخل المستشفى.
سجن (2)

«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا

"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.
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حشيش

500 طربة حشيش.. الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد للإيقاع بتجار المواد المخدرة بمختلف أنواعها، ومداهمة البؤر الإجرامية التي يتخذها المتاجرين فى المخدرات وكرا للاختباء بعيدا عن أعين الشرطة، وأيضا نقطة انطلاق لتوزيع المواد المخدرة على عملائهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفق استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد واستهداف وضبط مروجى ومتجرى المواد المخدرة تحت إشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
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ولاد البلد في الغربة.. قصة اختطاف تاجر أردني بالجيزة

خلاف مالي بين تاجرين يحملان جنسية المملكة الأردنية الهاشمية، ابتعد عن طبيعة التعاملات التجارية التي عادة ما تشهد مشكلات وأزمات، تنتهي بتدخل طرف ثالث "وسيط" أو احتكام الطرفين إلى خبير في الشؤون القانونية للفصل بينهما إلا أن الطرف الثاني بحث عن طريقة مختلفة لإنهاء خلافه مع التاجر الأربعيني، سلم عقله إلى وساس الشيطان، بات أسير أفكاره، عمد إلى مخالفة القانون غير عابئ بفعلته غير المشروعة ظنا منه أنه سينجو بما اقترفته يداه بمشاركة اثنين آخرين حتى استيقظ من أحلامه على كابوس مفزع.
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خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
حريق-في-وسط-البلد (3)

السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
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