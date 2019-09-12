حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

وزارة الداخلية

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سبق اتهام أحدهما فى قضية "تزوير"، والثاني سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، ويقيمان بمحافظة سوهاج. وتبين اتفاق المتهمين على الاستيلاء على الأراضى والأملاك المملوكة للشركات والمواطنين بموجب مستندات مزورة، وزورا محضر جمعية

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين سبق اتهام أحدهما فى قضية "تزوير"، والثاني سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، ويقيمان بمحافظة سوهاج.



وتبين اتفاق المتهمين على الاستيلاء على الأراضى والأملاك المملوكة للشركات والمواطنين بموجب مستندات مزورة، وزورا محضر جمعية عمومية منسوبا للشركة المشار إليها، يتضمن تعيين المتهم الأول نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وله حق البيع والشراء والتصرف فى جميع ممتلكات الشركة خلافا للحقيقة، وتقدما به إلى الجهات المعنية، وتمكنا من استخراج سجل تجاري، وشرعا فى بيع قطعة الأرض، والبالغة مساحتها (1530 مترا مربعا) وتقدر قيمتها بأكثر من 150 مليون جنيه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال وجودهما بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وبحوزتهما العقد المزور.



