المباريات الكاملة للدور الأول في الدوري الممتاز

يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

الأهلي والزمالك

نظم الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة شركة بريزنتيشن سبورتس راعية الجبلاية والكرة المصرية قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020)، اليوم الخميس، وبدأت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بأحد فنادق الزمالك، وحضره منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وجمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء الجبلاية، وقدم مراسم القرعة نجوم الكرة المصرية أحمد حسن وعبد الستار صبري ومحمد زيدان، في حضور مندوبي اندية الدوري الممتاز ووسائل الإعلام المختلفة.

ووفقًا للقرعة جاءت مباريات الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز كالتالي: الأسبوع الأول الأهلى × سموحة الزمالك × الاتحاد السكندرى المقاولون العرب × طلائع الجيش المقاصة × أسوان إنبى × بيراميدز حرس الحدود × المصرى الإسماعيلى × الجونة إف سى مصر × الانتاج الحربى الأسبوع