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دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

عليك فهم الكورتيزول بالضبط، ولماذا يسبب تراكم الدهون غير المرغوب فيها في منطقة الوسط؟ والكورتيزول هو هرمون الإجهاد، وجسمنا ينتجه عندما يعتقد أننا نواجه ضغوطًا
تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
دهون البطن
دهون البطن
تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله. قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وكتبت على مدونتها: "على الرغم من النيات الحسنة، فإن الناس يعطون أجسادهم التعليمات الخاطئة عندما يتعلق الأمر بطلب حرق الدهون في الجسم بشكل فعال، كما أنهم يعانون بدون قصد من فرط الكورتيزول؛ لذا كيف يمكنك تنظيم مستويات التوتر لديك والتخلص من انتشار الكورتيزول الذي يعاني منه الكثيرون؟". أول شيء قالته "ليبي"
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وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
رجيم البحر الأبيض المتوسط

إذا كنت ترغب في حياة صحية.. اتبع ريجيم البحر المتوسط

من بين الأنظمة الغذائية المهمة، يوجد نظام يسمى ريجيم البحر الأبيض المتوسط، لا يعد مجرد نظام غذائي؛ لفقدان الوزن والحصول على مظهر مثالي، ولكنه أسلوب حياة، يعتمد بشكل كبير على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان ومصادر صحية من البروتين والأسماك، إذا شعرت بالحيرة في اختيار أفضل الطرق لفقدان الوزن، فريجيم البحر الأبيض المتوسط من أفضل الوسائل الفعالة، للحفاظ على صحة الجسم عل المدى البعيد، مع بناء صحي لأنسجة الجسم التالفة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
صيام يوم بديل الدايت

دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
النساء فى العمل

انقطاع الدورة الشهرية يؤثر على النساء في العمل

مرحلة انقطاع الدورة الشهرية فارقة في حياة جميع النساء، إلى جانب توقف المبايض عن العمل وعدم نزول الدورة الشهرية مرة أخرى، تعاني النساء من اضطراب في الهرمونات ومشكلات جسدية ونفسية. يعتقد الرجال أنه فى مرحلة انقطاع الدورة الشهرية يسهل الأمر، ولكن في الواقع هناك مشكلات أخرى تتحكم في تصرفات النساء في العمل خلال سن اليأس، كما أن على أصحاب العمل أن يراعوا هذا الأمر، فخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية تعاني النساء من القلق والاكتئاب والهبات الساخنة، بالإضافة إلى التفكير المشوش، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
أفضل-مكملات للكوليسترول

لمزيد من الطاقة.. جسمك بحاجة إلى الفيتامينات

كشفت العديد من الأبحاث مؤخرا عن أن الحصول على مزيد من فيتامين D يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان، كما ثبت أنه ليس فقط فيتامين D الذي يحمل فوائد صحية ضخمة. إن ضمان حصولنا على جميع الفيتامينات الحيوية التي تحتاجها أجسامنا يمكن أن يساعد في تعزيز متوسط العمر المتوقع والتصدي لمجموعة من المشاكل الصحية. كما قالت أليس ماكينتوش، اختصاصي التغذية: "هذه الفيتامينات تجعل الجسم يعمل بشكل صحيح، ونقص فيتامين واحد لن يقتلك، لكن الكثير من الناس يعانون". من نقص في الكثير منها"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
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