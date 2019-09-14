دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

عليك فهم الكورتيزول بالضبط، ولماذا يسبب تراكم الدهون غير المرغوب فيها في منطقة الوسط؟ والكورتيزول هو هرمون الإجهاد، وجسمنا ينتجه عندما يعتقد أننا نواجه ضغوطًا
تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله.
قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وكتبت على مدونتها: "على الرغم من النيات الحسنة، فإن الناس يعطون أجسادهم التعليمات الخاطئة عندما يتعلق الأمر بطلب حرق الدهون في الجسم بشكل فعال، كما أنهم يعانون بدون قصد من فرط الكورتيزول؛ لذا كيف يمكنك تنظيم مستويات التوتر لديك والتخلص من انتشار الكورتيزول الذي يعاني منه الكثيرون؟".
أول شيء قالته "ليبي"
وكتبت على مدونتها: "على الرغم من النيات الحسنة، فإن الناس يعطون أجسادهم التعليمات الخاطئة عندما يتعلق الأمر بطلب حرق الدهون في الجسم بشكل فعال، كما أنهم يعانون بدون قصد من فرط الكورتيزول؛ لذا كيف يمكنك تنظيم مستويات التوتر لديك والتخلص من انتشار الكورتيزول الذي يعاني منه الكثيرون؟".
أول شيء قالته "ليبي" إن "عليك فهم الكورتيزول بالضبط، ولماذا يسبب تراكم الدهون غير المرغوب فيها في منطقة الوسط؟"، كما أوضحت أن الكورتيزول هو هرمون الإجهاد، وجسمنا ينتجه عندما يعتقد أننا نواجه ضغوطًا مستمرة.
أيا كان السبب في ما يحدث لك فإن إنتاج الكورتيزول يأتي نتيجة عدم إعطاء جسمك قسطًا من الراحة، حيث قالت "ليبي" إن الكورتيزول صُمم لإنقاذ حياتك عندما كان الطعام شحيحًا.
كما أوضحت أن كل خلية في الجسم تبعث برسالة توضح أن عملية الأيض تحتاج إلى تباطؤ وبالتالي تخزن الدهون في البطن من أجل استمرار عمل الخلايا حتى تعود الإمدادات الغذائية إلى الجسم.
قد لا تعتقد أنك مصاب بالإجهاد وفي نفس الوقت يزيد وزنك نتيجة إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، فتحرم نفسك من تناول الطعام ظنا منك أنه الحل، ولكن في الحقيقة أنت تكتسب المزيد من الوزن بسبب إفراز الكورتيزول بكميات كبيرة.
وبدلا من اتباع نظام غذائي عندما تشعر بالتوتر، قالت الدكتورة "ليبي" إنك تحتاج إلى محاولة تنظيم شهيتك من خلال الأكل ببطء، ومضغ الطعام جيدا ليتيح كل ذلك الراحة في عملية الهضم.
كما أشارت إلى أنه يجب عليك التواصل مع عقلك عندما تتناول الطعام، ومحاولة استخدامه لإعلامك عندما تصبح معدتك ممتلئة.
وتوصي باستخدام أنفاسك لتغيير استجابة الإجهاد وبدء اليوم بعشرين نفسًا بطيئًا قبل الخروج من غرفة النوم، فقالت: "عندما تتنفس بهذه الطريقة، فأنت تتواصل مع كل خلية في جسمك بأنك في مأمن، لأن التنفس يكون ضحلا عندما تكون حياتك في خطر فعلي"، موضحة أن لا شيء يقلل هرمونات التوتر بشكل أسرع من التنفس العميق.
كيف ترتدي ملابسك مع إخفاء بطنك؟
الملابس الواسعة
ابتعد عن الملابس الضيقة لتجنب ظهور البطن بشكل لافت، وبعض الفتيات يعتقدن أن الملابس الضيقة ستخفي البطن ولكن هذا الأمر خاطئ، وعليك الابتعاد عن القمصان التي تلتصق بشكل مباشر ببطنك، والحرص على ارتداء الملابس الواسعة.
الأحزمة
ارتداء قميص أو بلوزة ووضع الحزام حول البطن يضيف لمسة جميلة وأنوثة لمظهرك، لكن هذا الأمر لا يناسبك إذا كنتِ تعانين من ظهور البطن، لذلك عليك الابتعاد عن الأحزمة، وارتداء الملابس الواسعة عند البطن، ويمكنك استبدال بها الإكسسوارات الجذابة، كالسلاسل والعقود الكبيرة، أو التركيز على البلوزات المطرزة، فهي تضيف لمسة جميلة إلى مظهرك، وتشتت الانتباه عن منطقة البطن.
الألوان الداكنة
الألوان الداكنة تضيف لمسة أنوثة إلى مظهرك، فاحرصي على اختيارها في ملابسك، كما أنها تساعدك في إخفاء البطن البارز. اختاري الأسود أو النبيتي أو الزيتي، فهي ألوان جذابة ويمكنك تنسيقها مع ألوان أحذية وإكسسوارات جميلة.
الملابس المنقوشة
ابتعدي عن الملابس المنقوشة بشكل مبالغ فيه أو الملابس المخططة، لأنها تبرز البطن ولا تناسب أصحاب الوزن الزائد، فاختاري الألوان البسيطة والهادئة واحرصي على تنسيق الألوان.