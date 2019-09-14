دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

عليك فهم الكورتيزول بالضبط، ولماذا يسبب تراكم الدهون غير المرغوب فيها في منطقة الوسط؟ والكورتيزول هو هرمون الإجهاد، وجسمنا ينتجه عندما يعتقد أننا نواجه ضغوطًا

تحرير:فيروز ياسر ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

دهون البطن

تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله. قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وكتبت على مدونتها: "على الرغم من النيات الحسنة، فإن الناس يعطون أجسادهم التعليمات الخاطئة عندما يتعلق الأمر بطلب حرق الدهون في الجسم بشكل فعال، كما أنهم يعانون بدون قصد من فرط الكورتيزول؛ لذا كيف يمكنك تنظيم مستويات التوتر لديك والتخلص من انتشار الكورتيزول الذي يعاني منه الكثيرون؟". أول شيء قالته "ليبي"