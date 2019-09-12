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«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
وحول الملف الصيني، أفاد وزير الخزانة الأمريكي أن مفاوضي التجارة الأمريكيين يرغبون في تحقيق تقدم مفيد خلال المحادثات المقبلة مع الصين. وأضاف أن واشنطن وبكين ستعقدان في البداية محادثات على مستوى وكلاء الوزراء لضمان إحراز المسؤولين الكبار الذين سيلتقون لاحقا تقدما نحو التوصل إلى حل، محذرًا من أن الرئيس
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الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
دونالد ترامب

محكمة أمريكا العليا تؤيد حكما ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.
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ترامب مع رئيس الصين

ترامب يأجل زيادة الرسوم على الواردات الصينة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار بنسب تتراوح بين 25 و30%، من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه، مشيراً إلى أنّه اتّخذ القرار في بادرة "حسن نية" قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل. وقال ترامب في تغريدة على تويتر "بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول أكتوبر اتّفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية بحسب العربية نيوز.
كاري لام-وشي-جين-بينج

«لا تتدخلوا في أزمتنا».. هونج كونج تُحذر أمريكا

حذرت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، واشنطن من أي تدخل في الأزمة التي تشهدها البلاد، كما طالبت المحتجين بوقف العنف والجلوس للحوار. وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات وتظاهرات شبه يومية غير مسبوقة منذ عودتها إلى الصين عام 1997، ما يطرح تحدياً كبيراً لبكين وحكومة المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتجمعت حشود غفيرة، أول أمس الأحد، أمام قنصلية الولايات المتحدة في هونج كونج لمطالبة الكونجرس الأمريكي بإصدار قانون يدعم الحركة المطالبة بالديمقراطية.
حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
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