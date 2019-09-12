«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

الخزانة الأمريكية

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".

وحول الملف الصيني، أفاد وزير الخزانة الأمريكي أن مفاوضي التجارة الأمريكيين يرغبون في تحقيق تقدم مفيد خلال المحادثات المقبلة مع الصين. وأضاف أن واشنطن وبكين ستعقدان في البداية محادثات على مستوى وكلاء الوزراء لضمان إحراز المسؤولين الكبار الذين سيلتقون لاحقا تقدما نحو التوصل إلى حل، محذرًا من أن الرئيس