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النوم في الإضاءة يؤدي إلى الاكتئاب والسمنة

قد يكون النوم باستخدام الأنوار مفيدًا إذا كنت تحاول أخذ غفوة سريعة خلال اليوم ولا ترغب في النوم العميق، ومع ذلك فإن هذه التقنية لا تزال غير مناسبة لنوعية النوم
تحرير:إسراء سليمان ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
فوائد النوم
فوائد النوم
وقت النوم يعد من الأوقات المقدسة في حياة كل شخص، فبعد يوم عمل طويل وكثير من المهام، لا نحتاج سوى إلى ساعات قليلة تمنحنا مزيدا من الطاقة، ولكن توجد بعض الأشياء التي تعوق نومنا، أو تجعلنا لا نحصل على القدر الكافي من النوم، فهل جربت ذات يوم أن تغفو في الضوء؟ إذا رجعت إلى الوقت الماضي، ستجد أن والدتك كانت تخبرك دائمًا بأن إغلاق النور يعني أنه جاء وقت النوم، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الأبحاث أن الإضاءة تؤثر بشكل واضح فى صحتك. وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
التعرض للضوء في أثناء النوم يجعلك غير قادر على النوم، إذ لا يستطيع المخ إدراك أنه "حان وقت النوم"، بمعنى آخر، لن تستطيع النوم بشكل عميق يجعلك في صباح اليوم التالي قادرًا على استكمال الأعمال اليومية التي تقوم بها، وبالتالي كلما زاد معدل النوم المتقطع في الليل، أو التعرض لإضاءة في المساء، تأثرت ذبذبات
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الاكتئاب

دراسة: تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يسبب اكتئابا

بعض الأسر تتفق على عدم إنجاب أطفال في بداية حياتهم، إذ تضطر الأم لأخذ بعض الاحتياطات اللازمة؛ على سبيل المثال، تناول حبوب منع الحمل يعد إحدى الوسائل، لكنه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال، الشعور بغثيان دائم، مع عدم توازن في الهرمونات وتغير الحالة المزاجية، وزيادة الوزن، إضافة إلى زيادة الإفرازات المهبلية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن تناول حبوب منع الحمل في سن صغيرة يجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب، بالنسبة للفتيات اللاتي يتزوجن في سن المراهقة، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
مرض-السكرى

تجنب هذه الأطعمة لإدارة مرض السكري 2

ما زالت الأمراض المزمنة تهاجم العديد من الأشخاص؛ على سبيل المثال، ضغط الدم المرتفع ومرض السكري من النوعين الأول والثاني، من أكثر الأمراض المنتشرة بين العديد من الأفراد، إذ يجب التعايش معها بشكل صحي؛ من أجل الحفاظ على الصحة العامة، حتى لا تتعرض لمزيد من المضاعفات، وإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، فإذا كنت من مرضى السكري من النوع الثاني، فعليك تجنب تناول الدهون المتحولة والخبز الأبيض وعصير الفواكه. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
الرضاعة-الطبيعية

«المياه المفلورة» تحمي رضيعك من تسوس الأسنان

كانت الرضاعة الطبيعية طيلة السنوات الماضية موضوعًا للبحث، بشأن علاقتها بتسوس الأسنان، ومع الكثير من الأبحاث العلمية والدراسات الطبية التي تؤكد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل على حد سواء، كان لا بد من إيجاد الآثار الجانبية للرضاعة الطبيعية. يحتوي حليب الرضاعة الطبيعية على كثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الطفل، فهو يحتوي على البروتين والدهون الضرورية لنمو الطفل، والفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمه، وحتى الأجسام المضادة التي تقويه وتساعده على مكافحة الأمراض المختلفة، كل هذا يحصل عليه الطفل من الحليب الطبيعي فقط.
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