النوم في الإضاءة يؤدي إلى الاكتئاب والسمنة

قد يكون النوم باستخدام الأنوار مفيدًا إذا كنت تحاول أخذ غفوة سريعة خلال اليوم ولا ترغب في النوم العميق، ومع ذلك فإن هذه التقنية لا تزال غير مناسبة لنوعية النوم

تحرير:إسراء سليمان ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

فوائد النوم

وقت النوم يعد من الأوقات المقدسة في حياة كل شخص، فبعد يوم عمل طويل وكثير من المهام، لا نحتاج سوى إلى ساعات قليلة تمنحنا مزيدا من الطاقة، ولكن توجد بعض الأشياء التي تعوق نومنا، أو تجعلنا لا نحصل على القدر الكافي من النوم، فهل جربت ذات يوم أن تغفو في الضوء؟ إذا رجعت إلى الوقت الماضي، ستجد أن والدتك كانت تخبرك دائمًا بأن إغلاق النور يعني أنه جاء وقت النوم، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الأبحاث أن الإضاءة تؤثر بشكل واضح فى صحتك. وذلك حسبما ذكر موقع "health line".

التعرض للضوء في أثناء النوم يجعلك غير قادر على النوم، إذ لا يستطيع المخ إدراك أنه "حان وقت النوم"، بمعنى آخر، لن تستطيع النوم بشكل عميق يجعلك في صباح اليوم التالي قادرًا على استكمال الأعمال اليومية التي تقوم بها، وبالتالي كلما زاد معدل النوم المتقطع في الليل، أو التعرض لإضاءة في المساء، تأثرت ذبذبات