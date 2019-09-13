النوم في الإضاءة يؤدي إلى الاكتئاب والسمنة

قد يكون النوم باستخدام الأنوار مفيدًا إذا كنت تحاول أخذ غفوة سريعة خلال اليوم ولا ترغب في النوم العميق، ومع ذلك فإن هذه التقنية لا تزال غير مناسبة لنوعية النوم
وقت النوم يعد من الأوقات المقدسة في حياة كل شخص، فبعد يوم عمل طويل وكثير من المهام، لا نحتاج سوى إلى ساعات قليلة تمنحنا مزيدا من الطاقة، ولكن توجد بعض الأشياء التي تعوق نومنا، أو تجعلنا لا نحصل على القدر الكافي من النوم، فهل جربت ذات يوم أن تغفو في الضوء؟ إذا رجعت إلى الوقت الماضي، ستجد أن والدتك كانت تخبرك دائمًا بأن إغلاق النور يعني أنه جاء وقت النوم، وبناءً على ذلك، أثبتت العديد من الأبحاث أن الإضاءة تؤثر بشكل واضح فى صحتك. وذلك حسبما ذكر موقع "health line".
التعرض للضوء في أثناء النوم يجعلك غير قادر على النوم، إذ لا يستطيع المخ إدراك أنه "حان وقت النوم"، بمعنى آخر، لن تستطيع النوم بشكل عميق يجعلك في صباح اليوم التالي قادرًا على استكمال الأعمال اليومية التي تقوم بها، وبالتالي كلما زاد معدل النوم المتقطع في الليل، أو التعرض لإضاءة في المساء، تأثرت ذبذبات
التعرض للضوء في أثناء النوم يجعلك غير قادر على النوم، إذ لا يستطيع المخ إدراك أنه "حان وقت النوم"، بمعنى آخر، لن تستطيع النوم بشكل عميق يجعلك في صباح اليوم التالي قادرًا على استكمال الأعمال اليومية التي تقوم بها، وبالتالي كلما زاد معدل النوم المتقطع في الليل، أو التعرض لإضاءة في المساء، تأثرت ذبذبات المخ (النشاط)، التي تتيح لك الوصول إلى مراحل النوم العميق، ما يصبح له تأثير سلبي فى صحتك.
وبجانب الحالات المرضية التي قد تؤثر فى المخ مباشرة، فقلة النوم نتيجة التعرض للإضاءة مرتبطة بشكل كبير بالآثار الجانبية الآتية:
1- الاكتئاب
يرتبط النوم في الإضاءة بالاكتئاب، وكثير من الأعراض الأخرى، كما أن النور الأزرق الصادر عن بعض الأجهزة الإلكترونية ربما يكون له تأثير سلبي فى حالاتك المزاجية بشكل واضح وملحوظ، فقلة النوم أيضًا تتسبب في التهيج والتوتر والانفعال، كما أن الأطفال الذين لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم، هم الأكثر عرضة للإصابة بـ"فرط النشاط".
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2- السمنة
من خلال دراسة أجريت على امرأة، كشفت النتائج أن السمنة أكثر انتشارًا بين هؤلاء الأكثر عرضة لإضاءة التليفزيون أو الضوء في وقت النوم، كما أن أحد العوامل التي تؤدي إلى قلة النوم في المساء هو استهلاك كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة، كما وضحت دراسات أخرى أنه كلما قل عدد ساعات النوم، زادت معدلات الطعام المتناولة في اليوم التالي، ويؤثر ذلك بشكل واضح فى وقت تناول الوجبات الأساسية أيضًا، كما أن تناول الطعام في وقت متأخر يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.
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3- الحوادث
عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم، يجعلك غير قادر على التركيز والانتباه في اليوم التالي، وذلك سيكون خطيرا بشكل كبير، فإذا كنت تقوم بقيادة سيارة، فعليك الحصول على قدر كاف من النوم، إضافة إلى الابتعاد عن الضوء، حتى لا يؤثر بشكل سلبي فى صحتك.
4- الإصابة بالأمراض المزمنة
إذا استمر الضوء في أن يكون أحد العوامل التي تتداخل مع نومك، وتحرمك من الحصول على قدر كافٍ من النوم، ربما ستكون على حافة الإصابة بأمراض مزمنة مؤكدة، سواء إن كنت تعاني من السمنة أم لا، وذلك يشتمل على ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني.
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هل هناك فوائد للنوم في وجود أضواء؟
قد يكون النوم باستخدام الأنوار مفيدًا إذا كنت تحاول أخذ غفوة سريعة خلال اليوم ولا ترغب في النوم العميق، ومع ذلك فإن هذه التقنية لا تزال غير مناسبة لنوعية النوم.
قد تكون الإضاءة الليلية ومصادر الإضاءة الأخرى مفيدة للأطفال الصغار الذين قد يخافون من الظلام، ومع تقدم الأطفال في السن، من المهم البدء في البعد عن مصادر الضوء في الليل حتى يتمكنوا من تحقيق نوم أفضل، وبشكل عام، تفوق مخاطر النوم باستخدام الأنوار أي فوائد محتملة.
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