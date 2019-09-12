محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

تحرير:علي الزيني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.

واستطاع محمد صلاح، منذ بداية الموسم الحالي أن يسجل ثلاثة أهداف مع فريق ليفربول بواقع هدف أمام نظيره نورويتش سيتي في افتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب هدفين في شباك آرسنال، حصد أحدهما أفضل هدف في شهر أغسطس بالنادي. ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في إطار مباريات

واستطاع محمد صلاح، منذ بداية الموسم الحالي أن يسجل ثلاثة أهداف مع فريق ليفربول بواقع هدف أمام نظيره نورويتش سيتي في افتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب هدفين في شباك آرسنال، حصد أحدهما أفضل هدف في شهر أغسطس بالنادي.



ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أول أربع جولات على حساب كل من نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وفريق ساوثهامبتون بهدفين لهدف، وآرسنال بثلاثة أهداف لهدف، وأخيرًا أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة.