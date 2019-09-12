كواليس القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي فجرا

١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

المنتج أحمد السبكي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين أنه في أثناء تواجد أفراد كمين ليلي، اشتبه النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، في سيارة ملاكي يستقلها نجلا المنتج السينمائي، لاحظ زجاجة خمر، وظهر أحدهما في حالة عدم اتزان "حالة سُكر"، فاستوقف السيارة ووجه بتفتيشها ومراجعة تراخيص القيادة والسيارة للوقوف على صحتها وسريانها، وتبين بالفحص المبدئي أن رخصة القيادة منتهية.

وعُثر بحوزة نجلي السبكي على 3 جرامات من مخدر الكوكايين، فتم التحفظ على السيارة، واقتياد المتهمين إلى ديوان قسم شرطة قصر النيل للتحقيق. تعود البداية إلى تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل إشارة من دورية أمنية بالقبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، وبحوزتهما مواد مخدرة وزجاجة