تسيير14 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية.. اعرف الأسعار

تحرير:محمد مجلي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م

الأتوبيس الكهربائي

أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، الدفع بأسطول الأتوبيس الكهربائي "مكيف الهواء" والبالغ عددها نحو 14 أتوبيسا، والتي تم التعاقد عليها مؤخرا، ووصل أول أتوبيس منها مطلع العام الجاري، وتم تجريبه لمدة 3 أشهر قبل وصول باقي الدفعة المتعاقد عليها ودخولها الخدمة، لتكون أحد الحلول لحل أزمة المواصلات، وذلك مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة المهندس محمد زكريا، خطوط السير الخاص بالأتوبيسات الجديدة، إذ تقرر تسييرها على خطين الأول شرق المدينة والثاني بغربها.

قال زكريا: "تقرر تسيير عربات من محطة الرمل إلى منطقة الهانوفيل بغرب المدينة فينطلق من محطة الرمل، مرورا بمحطات الشاطبي والموقف الجديد وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش والعجمي وبوابة 8 حتى الهانوفيل". وأضاف: "الخط الثاني يبدأ من المعمورة وصولا لمنطقة رأس التين والأنفوشي ببحري، ليمر على محطات