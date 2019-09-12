سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تسيير14 أتوبيسا كهربائيا بالإسكندرية.. اعرف الأسعار

تحرير:محمد مجلي ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
الأتوبيس الكهربائي
الأتوبيس الكهربائي
أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، الدفع بأسطول الأتوبيس الكهربائي "مكيف الهواء" والبالغ عددها نحو 14 أتوبيسا، والتي تم التعاقد عليها مؤخرا، ووصل أول أتوبيس منها مطلع العام الجاري، وتم تجريبه لمدة 3 أشهر قبل وصول باقي الدفعة المتعاقد عليها ودخولها الخدمة، لتكون أحد الحلول لحل أزمة المواصلات، وذلك مع بداية عام دراسي جديد، ووضعت هيئة النقل برئاسة المهندس محمد زكريا، خطوط السير الخاص بالأتوبيسات الجديدة، إذ تقرر تسييرها على خطين الأول شرق المدينة والثاني بغربها.
قال زكريا: "تقرر تسيير عربات من محطة الرمل إلى منطقة الهانوفيل بغرب المدينة فينطلق من محطة الرمل، مرورا بمحطات الشاطبي والموقف الجديد وطريق المحور ووادي القمر والدخيلة والبيطاش والعجمي وبوابة 8 حتى الهانوفيل". وأضاف: "الخط الثاني يبدأ من المعمورة وصولا لمنطقة رأس التين والأنفوشي ببحري، ليمر على محطات
اقرأ المزيد
اول-يوم-مدرسة-تصوير-دعاء-السيد (5)

التعليم: طباعة 177 مليون نسخة من الكتب المدرسية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس، لإعلان تفاصيل استعدادات التعليم العام الدراسى الجديد، موضحة أن الوزارة قررت استحداث نهج جديد للتعامل مع الإعلاميين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مضيفة أن الكتب الدراسية للعام الدراسى الجديد وصلت إلى المديريات بنسب، وأن منظومة الكتب كبيرة إذ يتم بناء مناهج في الصفوف الأولى والثانوي، ويتم طباعة ما يزيد عن 177 مليون نسخة، والمناهج التي يتم تغييرها فى الصفوف الدراسية الأولى تمثل قرابة 7 ملايين طفل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
طوارئ-بالبحيرة-بسبب-الامطار (1)

أمطار وشبورة.. تعرف على طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "dmc"، إذ صرح بأن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، اليوم الخميس وغدا الجمعة، مع استمرار الشبورة، لكن يومي السبت والأحد المقبلين ستكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، نظرا لقرب بداية فصل الخريف، موضحا أنه بالنسبة لشائعات هطول سيول كثيفة في شهر سبتمبر، فإن السيول هي من سمات موسم الخريف وليس سبتمبر فقط.
رئيس-.الأركان-الفريق-محمد-فريد.

التقى مقاتلي الجيش الثاني.. رئيس الأركان يتفقد تأمين مجرى قناة السويس

بغرض الاطمئنان على جاهزية القوات لأداء المهام ومراجعة إجراءات تأمين المرافق الحيوية، تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.
اقرأ المزيد من الأخبار
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 2 طن لحوم ضأن مُنتهية الصلاحية في الإسكندرية

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب والبيطرى والأمن الصناعي وغيرها من الجهات المعنية من ضبط 2 طن ونصف الطن من اللحوم الضأن منتهية الصلاحية، وذلك قبل طرحها للجمهور من خلال المجمعات الاستهلاكية بمختلف فروع محافظة الإسكندرية، حيث قام المسئولون عن فرع إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية بتخزين كميات كبيرة من لحوم الضأن المبردة "منتهية الصلاحية" واردة من الخارج بداخل عنبر مستأجر بإحدى الثلاجات الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل "لم يتم تسويقها قبل فترة عيد الأضحى المبارك".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org