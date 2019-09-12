جريمة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
التلميذ المصاب
التلميذ المصاب
أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة الأمن بمدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون، بإصابة "عبد الله أ"، 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، على إثر غلق باب الفصل على يده اليسرى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة
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كواليس القبض على نجلي المنتج أحمد السبكي فجرا

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حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

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مورد أسطوانات أكسجين مخالفة يتاجر بآلام المرضى

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«كلبش» ينهي رحلة نصاب الشهادات عبر فيسبوك

"شهادات معتمدة هتسهل التحاقكم بالشركات الكبرى" كلمات رنانة استغلها أحد الأشخاص للنصب على المواطنين من راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، عمد إلى الإعلان عن تلك الشهادات عبر شبكة الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات الكبرى ظنا أن فعلته ستقوده إلى الثراء السريع، إلا أن الأمر انتهى بـ"كلبش".
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