التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

التلميذ المصاب

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنصورة، بورود بلاغ من إدارة الأمن بمدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون، بإصابة "عبد الله أ"، 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، على إثر غلق باب الفصل على يده اليسرى. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة