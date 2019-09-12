التعليم تفتتح أول مدرسة متخصصة في الزراعة والإنتاج الحيواني

تحرير:أمينة محمود ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

طارق شوقي وزير التعليم

وقع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك، مع محمد حلمي السعيد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية، وجوزيف غانم مدير مشروع القوي العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وسعي الوزارة نحو تطوير التعليم الفني ورفع جودته. وصرح مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والعام ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة