لماذا لا تثق وكالات الاستخبارات في ترامب؟
بدا من الواضح أن هناك غيابا للتفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي جعل من الصعب إقامة تفاهم بين الجانبين
تحرير:محمود نبيل
١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
ترامب
بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل عبئا واضحا على الأمن القومي في بلاده، لا سيما بعد أن اختلفت وجهات النظر والأهداف بينهما بشأن العديد من الأمور على المستويين السياسي والعسكري، ما وضع الجانبين في مواقف متعارضة في العديد من المواقف.
التعاون بين الرئيس الأمريكي وكيانات الاستخبارات والأمن القومي بدا أنه تنقصه حالة من الثقة بين الجانبين، لا سيما بعد العديد من المواقف التي ساهمت في اهتزاز الصورة بشكل واضح، وبالأخص في ما يتعلق بملفات الأمن القومي التي تربط الجانبين بشكل رئيسي.
لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين.
وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال
لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين.
وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال عام 2017 في سحب أحد أعلى مصادرها السرية داخل الحكومة الروسية من موسكو، وذلك حسبما قال العديد من مسؤولي إدارة ترامب ممن لديهم معرفة مباشرة بالأمر لشبكة "س إن إن" الأمريكية.
وقال شخص شارك بشكل مباشر في المناقشات التي دارت قبل عامين بشأن هذا الأمر، إن إبعاد الجاسوس الروسي كان مدفوعًا، بشكل جزئي، بمخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته تعاملوا بشكل متكرر مع المخابرات السرية، ويمكن أن يساهموا في كشف المصدر السري داخل موسكو.
وتناول الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سلسلة من الملفات الاستخباراتية الحساسة، مثل المعلومات والوجود الأمريكي في سوريا وأوضاع تنظيم داعش الإرهابي هناك، بالإضافة إلى مشاركة إسرائيل استخباراتيا في هذه العمليات.
ووفقًا لما جاء في الشبكة الأمريكية، أدت المعلومات التي تشاركها الرئيس ترامب مع الروس، على الرغم من عدم الكشف عن الجاسوس الروسي على وجه التحديد، إلى تجديد المناقشات بين مسؤولي الاستخبارات الأمريكية حول المصير المتوقع للعميل الروسي.
وفي ذلك الوقت، أخبر مايك بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك، مسؤولي الإدارة الآخرين، بأن هناك الكثير من المعلومات التي تم الكشف عنها في ما يتعلق بالمصدر السري في روسيا.
ولم يكن هذا الموقف هو الذي هدم الثقة بين الجهات الاستخباراتية وترامب، حيث كانت العشرات من الملفات موضع خلاف واضح بين الجانبين.
وواجهت عادة الرئيس الأمريكي التي تتمثل في كثرة استخدام موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الخاصة بالرئاسة، غضبًا شديدًا خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد أن كشفت إحدى التغريدات عن معلومات عسكرية مهمة عن تعامل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مع إيران وبرامجها الصاروخية، كما أن تلك التغريدة شككت في الموقف السياسي الأمريكي المتنصل من أي تدخل في إفساد عملية الإطلاق الأخيرة الفاشلة في إيران، والتي حاولت واشنطن إبعاد أي شبهات عنها.
وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على التغريدة التي كتبها الرئيسي الأمريكي، والتي أشارت إلى أنها كتبت فصلًا جديدًا من سلوك ترامب الرئاسي الاستثنائي.
ولم يقم ترامب فقط بتغريد ما يمكن أن يكون مجرد صور للأقمار الصناعية عالية الجودة وذات الأهمية العسكرية الضخمة، ولكنها أيضًا تناولت بعض الأمور التي اختلف العديد من المتابعين والخبراء، سواء في البنتاجون أو غيره، في تفسيرها.
وقال ترامب في التغريدة: "الولايات المتحدة لم تكن مشاركة في الحادث الكارثي الذي صاحب الاستعدادات النهائية لإطلاق صاروخ سفير SLV. أتمنى لإيران أطيب التماني وحظا سعيدا في تحديد ما حدث في موقع الإطلاق".
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وأظهرت التغريدة التي ألحقت بصورة، الدمار الذي حدث حول منصة الإطلاق في مركز الفضاء الإيراني الرئيسي في أعقاب انفجار كبير، حيث اعتقد البعض أن ترامب كان يقصد السخرية من الإيرانيين، وذلك على الرغم من إصراره على أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة في الحادث المأساوي خلال الاستعدادات النهائية للإطلاق.