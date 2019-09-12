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لماذا لا تثق وكالات الاستخبارات في ترامب؟

بدا من الواضح أن هناك غيابا للتفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي جعل من الصعب إقامة تفاهم بين الجانبين
تحرير:محمود نبيل ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
ترامب
ترامب
بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل عبئا واضحا على الأمن القومي في بلاده، لا سيما بعد أن اختلفت وجهات النظر والأهداف بينهما بشأن العديد من الأمور على المستويين السياسي والعسكري، ما وضع الجانبين في مواقف متعارضة في العديد من المواقف. التعاون بين الرئيس الأمريكي وكيانات الاستخبارات والأمن القومي بدا أنه تنقصه حالة من الثقة بين الجانبين، لا سيما بعد العديد من المواقف التي ساهمت في اهتزاز الصورة بشكل واضح، وبالأخص في ما يتعلق بملفات الأمن القومي التي تربط الجانبين بشكل رئيسي.
لم تسهم حالة التفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إنهاء أو خفض مستويات حرب المعلومات والجواسيس بين واشنطن وموسكو، وذلك على الرغم من التقارب الظاهري في العلاقات بين الزعيمين خلال العامين الماضيين. وفي مهمة سرية لم يتم الكشف عنها من قبل، نجحت الولايات المتحدة خلال
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مبنى-الخزانة-الأمريكية

«الخزانة الأمريكية»: مستمرون في الضغط على إيران

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، أنه لا خطط حتى الآن للقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني. وقال منوتشين إن "واشنطن لا تزال مستمرة حتى الآن في حملة الضغوط القصوى على إيران وهناك إمكانية لفرض مزيد من العقوبات"، وفقا لشبكة "CNBC". وأمس الأربعاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها، مشيرًا إلى إمكانية تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية حملة "الضغوط القصوى" على إيران، قائلا: "سنرى ما سيحدث".
رئيس-الصين

الصين تدعو أمريكا لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي، لا سيما في ظل النيات الطيبة التي أظهرتها بيونج يانج، إضافة إلى إعادة النظر في تخفيف العقوبات المفروضة عليها. كانت كوريا الشمالية أبدت في وقت سابق، استعدادها لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر الجاري، لكنها حذرت من أن التعاملات بين الجانبين قد تنقطع ما لم تسلك واشنطن نهجًا جديدًا، وهو الأمر الذي دفع بيونج يانج إلى إطلاق صواريخ تجريبية.
دونالد ترامب

محكمة أمريكا العليا تؤيد حكما ضد اللاجئين.. وترامب: انتصار كبير

أيدت المحكمة الأمريكية العليا، الأربعاء، على قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على حق اللجوء للحد بقوة من تدفق المهاجرين الآتين من دول أمريكا الوسطى، وذلك من خلال منع الغالبية العظمى من هؤلاء من تقديم طلبات اللجوء على الحدود الأمريكية. وهذا الإجراء الذي كان القضاء الفدرالي عطل تنفيذه ينص على الرفض التلقائي لجميع طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يتقدموا بطلب للحصول على صفة لاجئ في المكسيك أو في بلدان ثالثة عبروها للوصول إلى الولايات المتحدة.
ترامب

ترامب: بولتون «شخص قاسي».. و5 مرشحين لخلافته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن جون بولتون الذي أقاله من منصب مستشار الأمن القومي "ارتكب أخطاء كبيرة" خلال عمله في البيت الأبيض، لافتا إلى أنه لم يكن منسجما مع بعض الأعضاء المهمين في الإدارة، ونقلت قناة "الحرة" الفضائية، عن ترامب خلال حديثه للصحفيين قوله إنه ينظر في خمسة مرشحين يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة وسيجرى الإعلان عن الخليفة المرتقب لبولتون خلال الأسبوع، لكنه لم يذكر أسماء المرشحين للمنصب الكبير في البيت الأبيض.
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ترامب

«أمريكا ملهاش يد».. ترامب يسخر من فشل صاروخ إيران

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من فشل صاروخ إيراني كان يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، لدى إطلاقه الخميس، إذ كتب تغريدة أرفقها بصورة مقربة لموقع الإطلاق بعد التفجير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا:"الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي للصاروخ الإيراني"، ثم تابع متهكما: "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ملابسات ما جرى".. وكانت أمريكا تعارض إطلاق القمر الصناعي الإيراني، ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمركيين، يبدو أن الانفجار وقع أثناء إمداد الصاروخ بالوقود، استعدادا لإطلاقه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
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