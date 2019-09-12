بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

تحرير:أحمد سيد ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

بيراميدز

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.

جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول:-الجولة الأولى.. انبي وبيراميدز-الجولة الثانية.. طنطا وبيراميدز-الجولة الثالثة.. طلائع الجيش وبيراميدز-الجولة الرابعة.. بيراميدز وسموحة-الجولة الخامسة.. الإنتاج الحربي وبيراميدز-الجولة السادسة.. بيراميدز وأسوان-الجولة السابعة.. الزمالك وبيراميدز-الجولة الثامنة.. بيراميدز

جدول مباريات بيراميدز بالدور الأول:



-الجولة الأولى.. انبي وبيراميدز



-الجولة الثانية.. طنطا وبيراميدز



-الجولة الثالثة.. طلائع الجيش وبيراميدز



-الجولة الرابعة.. بيراميدز وسموحة



-الجولة الخامسة.. الإنتاج الحربي وبيراميدز



-الجولة السادسة.. بيراميدز وأسوان



-الجولة السابعة.. الزمالك وبيراميدز



-الجولة الثامنة.. بيراميدز والجونة



-الجولة التاسعة.. المصري وبيراميدز



-الجولة العاشرة.. بيراميدز ووادي دجلة



-الجولة الحادية عشر.. حرس الحدود وبيراميدز



-الجولة الثانية عشر.. بيراميدز والإسماعيلي



-الجولة الثالثة عشر.. الاتحاد وبيراميدز



-الجولة الرابعة عشر.. بيراميدز ومصر للمقاصة



-الجولة الخامسة عشر.. اف سي مصر وبيراميدز



-الجولة السادسة عشر.. بيراميدز والأهلي



-الجولة السابعة عشر.. المقاولون العرب وبيراميدز