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منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

كان ترامب قد أكد أن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يمنع التسوية النهائية، لكن الفلسطينيين يقولون إن دعمه لإسرائيل منحها الضوء الأخضر لتشديد قبضتها على الأراضي المحتلة
تحرير:أحمد سليمان ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
القدس
القدس
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل، إلى جانب الضفة الغربية وغزة في حرب 1967، يهدد بزيادة تعقيد إحدى أكثر القضايا الشائكة في الصراع. وتسبب رفض منح تصاريح البناء للسكان الفلسطينيين في حصرهم في أحياء مزدحمة سيئة الخدمات، حيث يعتقد أن
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ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
الإنتربول

روسيا تطالب الإنتربول بتحديد موقع الجاسوس الأمريكي

طلبت موسكو من واشنطن عبر الإنتربول، اليوم الخميس، العثور على أوليج سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إنه لم يلتقِ قط أوليج سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو. وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره قط، ولم أقابله، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته".
حوادث-القطارات-في-الكونغو

50 قتيلا جراء انقلاب قطار في الكونغو الديمقراطية

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وفقا لـ"سبوتنيك". قال وزير الشؤون الإنسانية، ستيف مبيكاى: إن "الحادث وقع فى نحو الثالثة صباحا في بلدة مايباريدي"، مضيفًا: "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة". وكان 24 شخصًا قد لقوا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بإصابات بالغة، في وقت سابق، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي، لا سيما في ظل الانهيارات الأرضية المستمرة.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
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إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
القدس

غضب بعد حذف «الأراضي الفلسطينية» من موقع الخارجية الأمريكية

بات من الواضح أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لنسف القضية الفلسطينية، لم تتوقف فقط عند الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيل المحتل، بل ستمد إلى أكثر من ذلك، وفقا لخطة يعلمها هو وحلفائه في تل أبيب.. أحدث هذه الإجراءات كانت حذف الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، ما أثار حالة من الغضب الشديد في الأوساط السياسية الفلسطينية وخصوصا على المستوى الرسمي، وسط تصريحات أمريكية تقلل من الخطوة، وتؤكد دون توضيحات عدم وجود أي تغير في سياسات واشنطن، مؤخرا.
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