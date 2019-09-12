روسيا تطالب الإنتربول بتحديد موقع الجاسوس الأمريكي

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

الإنتربول الدولي

طلبت موسكو من واشنطن عبر الإنتربول، اليوم الخميس، العثور على أوليج سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إنه لم يلتقِ قط أوليج سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو. وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره قط، ولم أقابله، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته".

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف عن هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية وأنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو. وصرح بيسكوف: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين، هو جاسوس يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليج