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روسيا تطالب الإنتربول بتحديد موقع الجاسوس الأمريكي

تحرير:وكالات ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
الإنتربول الدولي
الإنتربول الدولي
طلبت موسكو من واشنطن عبر الإنتربول، اليوم الخميس، العثور على أوليج سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بمخبر وكالة استخبارات أمريكية في الولايات المتحدة، وفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال في وقت سابق إنه لم يلتقِ قط أوليج سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو. وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره قط، ولم أقابله، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته".
يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف عن هوية ومصير الجاسوس الأمريكي الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الأمريكية وأنه يعمل في إدارة الكرملين بموسكو. وصرح بيسكوف: "ما قيل في الإعلام الأمريكي عن وجود عامل في الكرملين، هو جاسوس يعمل للولايات المتحدة بحسب رأيهم، فهو أوليج
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ترامب وروحاني

هل تمهد إقالة بولتون لعودة ترامب وروحاني للمفاوضات؟

في الوقت الذي تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا قصوى للحد من الأنشطة الإيرانية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، كشفت واشنطن عن استعداد ترامب لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. ففي ظل الأجواء التي يسودها التوتر بين البلدين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل في نيويورك. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن ترامب مستعد للقاء حسن روحاني دون شروط مسبقة مع استمرار حملة الضغوط على طهران.
القدس

منذ تولي ترامب.. إسرائيل تصعد خططها لتهويد القدس

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير 2017، كانت توجهاته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واضحة، إذ أبدى دعمه الكامل لدولة الاحتلال. وكشفت أحدث الإحصائيات عن أن هناك زيادة بنسبة 60% في بناء المستوطنات في أول عامين من رئاسة ترامب، مع إصدار 21 ألفا و834 تصريح بناء للسكان اليهود، مقابل 9 آلاف و536 فقط للفلسطينيين. كما كان هناك بناء للمستوطنات اليهودية في القدس الشرقية منذ تولي ترامب منصبه، وسط أدلة قوية على التمييز المنهجي الذي يتضح من وجود فجوة كبيرة في عدد تصاريح البناء الممنوحة للمقيمين اليهود والفلسطينيين.
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50 قتيلا جراء انقلاب قطار في الكونغو الديمقراطية

لقي نحو 50 شخصا مصرعهم، اليوم الخميس، بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وفقا لـ"سبوتنيك". قال وزير الشؤون الإنسانية، ستيف مبيكاى: إن "الحادث وقع فى نحو الثالثة صباحا في بلدة مايباريدي"، مضيفًا: "أقدم التعازي لأسر المتوفين نيابة عن الحكومة". وكان 24 شخصًا قد لقوا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بإصابات بالغة، في وقت سابق، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الأمر الذي أثار استياء الأهالي، لا سيما في ظل الانهيارات الأرضية المستمرة.
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حمدوك من جوبا: جنوب السودان وطني الثاني

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن بلاده تطمح إلى علاقات إستراتيجية راسخة مع دولة جنوب السودان، وفقا لـ"السودان تريبيون". وأضاف حمدوك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "نطمح في علاقات إستراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أي سقف. سوف نعمل في هذه الزيارة خلال اليومين لوضع علاقات متميزة ومتطورة بين شعبينا". وأشار إلى أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع، متابعًا: "سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت بأن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا".
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روسيا تُعلق على الجاسوس الأمريكي في الكرملين

علَق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية حول الجاسوس الأمريكي في الكرملين. وقال لافروف خلال لقائه بنظيره الأثيوبي: إنه "لم يلتق قط بأوليغ سمولينكوف الذي يسمى بالجاسوس الأمريكي على وسائل الإعلام، ولم يره خلال عمله بإدارة الكرملين في موسكو". وتابع: "بالنسبة لهذا المواطن، كان هناك تعليق اليوم من المكتب الصحفي بالكرملين، لم أره أبدًا، ولم أقابله أبدًا، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته ولا أريد التعليق على هذه الشائعات".
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روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
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أستراليا تصدم أمريكا بسبب الصورايخ متوسطة المدى

تأكيد أسترالي جديد صادم لطموحات الولايات الأمريكية، إذ قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إذا قدمت أمريكا طلبا بهذا الشأن، موضحا أن كل من وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، ورئيس والوزراء سكوت موريسون، قالا "إننا لن ننشر.. بالطبع، لا يمكنني التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد 5 أو 10 سنوات، لكن رئيس وزرائنا قال إننا لن نفعل ذلك، وهذه إجابة واضحة ومحددة إلى حد ما"، بحسب سبوتنيك.
التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية تشن الحرب على الأخبار الكاذبة

تشكل الأخبار الكاذبة تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وهو ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى إطلاق مشروع لصد "هجمات التضليل الأتوماتيكي واسعة النطاق"، في الوقت الذي عرقل فيه كبار النواب الجمهوريين في الكونجرس الجهود المبذولة لحماية نزاهة الانتخابات. أنشأت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة بوزارة الدفاع برنامجا مخصصا يمكنه الكشف عن الأخبار الكاذبة والشائعات، من بين أكثر من 500 ألف قصة وصورة وفيديو ومقطع صوتى. وإذا نجحت الوكالة في ذلك، فقد يتوسع النظام بعد أربع سنوات من التجارب، لاكتشاف المنشورات الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة من الانتشار.
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